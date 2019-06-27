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Налоги «придавили» экономику России 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Налоговая нагрузка на российскую экономику увеличилась в 2018 году по сравнению с 2017-м. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).
ФНС рассчитывает налоговое бремя как отношение суммы налогов и сборов к выручке организаций. Так, по итогам прошлого года совокупная налоговая нагрузка на экономику выросла на 0,2 процентных пункта — с 10,8 до 11 процентов.
В разных отраслях ситуация различается в десятки раз. Так, налоговая нагрузка на предприятия сырьевого сектора выросла по итогам 2018 года на 7,1 процентного пункта — с 45,4 до 52,5 процента.
На обрабатывающие производства нагрузка, наоборот, снизилась — на минус 1,1 процентного пункта. Вместе с тем упомянутая отрасль и так характеризуется относительно небольшим налоговым бременем — всего 7,1 процента по итогам 2018 года.
Из данных ФНС также следует, что общая фискальная нагрузка с учетом страховых взносов незначительно сократилась — с 14,4 до 14,3 процента.
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Комментарии
Экономика , Федеральная налоговая служба
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