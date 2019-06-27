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Стал известен реальный рост цен на бензин 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента, в то время как потребительные увеличились только на 0,3 процента. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные Росстата.
По его информации, средняя розничная цена литра бензина в мае была 44,13 рубля, дизеля — 46,14 рубля. Оптовые цены были на уровне 19,48 рубля для бензина и 26 рублей для дизельного топлива.
Наиболее заметен рост цен на заправках был в Туве (4,9 процента), Кировской области (1,6 процента), в Марий Эл (1,5 процента), Хабаровском крае (1,5 процента). В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин снизились на 0,1 процента.
На прошлой неделе из регионов Сибири и Дальнего Востока начали поступать сообщения о существенном росте цен на топливо. К жалобам присоединились и жители других субъектов. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проверить рост цен на бензин, однако существенного превышения обнаружено не было. Все случаи носили единичный характер. Было установлено, что в целом цены растут в пределах инфляционных ожиданий с учетом роста НДС. Позднее Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин в мае на 17,5 процента.
В правительстве разъяснили, что на 17,5 процента с начала года выросли именно цены на бензин в оптовом сегменте, а для потребителей они повысились в среднем на 2,3 процента, что соответствует условиям соглашения властей с нефтяниками. Там отметили, что такая биржевая цена на бензин на семь процентов ниже, чем годом ранее.
Правительство в конце 2018 года заключило соглашение с нефтяниками о фиксированных ценах на бензин. Эти договоренности неоднократно продлевались, и последние истекают 1 июля. По условиям соглашения, нефтяные компании покрывают внутренний спрос на топливо и не допускают локального дефицита, что привело бы к резкому росту цен на бензин и дизель. Кроме того, компании не должны повышать цены на бензин выше инфляции.
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Комментарии2
Экономика , Личный счет , Дмитрий Медведев , Григорий Березкин , Росстат , РБК
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