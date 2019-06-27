Иран считает возможным продолжение переговоров с США после «перемирия» в экономической войне, об этом сообщили СМИ со ссылкой на представителя иранских властей.
Первым шагом в налаживании отношений должно быть разрешение Вашингтоном экспорта Ираном нефти и получения прибыли с этих продаж, сказал представитель иранских властей, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Ранее глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что санкции США против Ирана «не являются альтернативой войне, они и есть война».
24 июня президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых жестких санкций в отношении Ирана. Они коснулись аятоллы Али Хаменеи. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что санкции — это ответ на уничтожение американского беспилотника и нападения на танкеры в Оманском заливе.