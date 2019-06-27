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Иран запросил экономического «перемирия» 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Фото: Reuters
Иран считает возможным продолжение переговоров с США после «перемирия» в экономической войне, об этом сообщили СМИ со ссылкой на представителя иранских властей.
Первым шагом в налаживании отношений должно быть разрешение Вашингтоном экспорта Ираном нефти и получения прибыли с этих продаж, сказал представитель иранских властей, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Ранее глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что санкции США против Ирана «не являются альтернативой войне, они и есть война».
24 июня президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых жестких санкций в отношении Ирана. Они коснулись аятоллы Али Хаменеи. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что санкции — это ответ на уничтожение американского беспилотника и нападения на танкеры в Оманском заливе.
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Экономика , Рынки , Али Хаменеи , Майк Пенс , Дональд Трамп , МИД , ИТАР-ТАСС , Reuters
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