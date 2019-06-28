Гройсман рассказал, когда Украина сможет обеспечивать себя газом

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что за пять лет страна сможет самостоятельно покрывать потребности газа.

Ранее пресс-служба "Нафтогаза Украины" заявила, что американская компания Halliburton поможет Украине в разработке 26 газовых скважин.

"Если бы все работали в унисон, я думаю, что за лет пять можно было бы добиться такого необходимого количества газа, чтобы мы покрывали все свои потребности", — заявил Гройсман в интервью журналисту Дмитрию Гордону в четверг.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.