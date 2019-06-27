«Это их дело»: Москва ответила на продление санкций ЕС

Совет Евросоюза продлил экономические санкции против России до 31 января 2020 года. Тремя днями ранее президент России Владимир Путин продлил продуктовое эмбарго в отношении членов Европейского Союза , Канады, Австралии, Норвегии и США до 31 декабря 2020 года. Потери России с момента введения против нее санкций в 2014 году составили $50 млрд Евросоюз потерял от разрыва отношений с Россией порядка $240 млрд

Совет Европейского союза принял решение о продлении экономических санкций против России до 31 января 2020 года, приводит ФАН сообщение пресс-службы ЕС.

Артем Кожин. «Мы санкции не инициировали. Считаем их неконструктивными играми ЕС. Это их дело. Эти санкции в принципе не являются законными», — заявил в этой связи на брифинге заместитель официального представителя МИД России

Тремя днями ранее президент России Владимир Путин продлил продэмбарго до 31 декабря 2020 года. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Продовольственное эмбарго в отношении ряда стран, в том числе членов Европейского Союза, Канады, Австралии, Норвегии и США было введено Россией в августе 2014 года. Оно стало ответом на санкции, продленные западными странами против России до 23 июня 2020 года из-за присоединения Крыма. Продовольственное эмбарго подразумевает запрет на импорт Россией некоторых продуктов, в том числе мяса и молочной продукции.

«Совет продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года. Эти меры применяются к лицам ЕС и компаниям, базирующимся в ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя», сообщал тогда ЕС.

Совет ЕС ввел так называемые крымские санкции в 2014 году. Полуостров вошел в состав России после госпереворота на Украине и проведенного в марте 2014 года референдума. 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали тогда за вхождение в состав России.

Украина же считает Крым своей территорией, временно оккупированной Россией. Этой же позиции придерживаются в США, ЕС и еще ряде стран, присоединившихся к санкционному давлению.

В ходе прямой линии 20 июня Путин сообщил, что потери России с момента введения против нее санкций в 2014 году составили $50 млрд Но Евросоюз потерял от разрыва отношений с Россией больше — порядка $240 млрд

Президенту задали вопрос о том, что будет, «если вот прямо сегодня мы со всеми помиримся и с нас снимут санкции»? Сколько Россия может получить от отмены ранее введенных барьеров? На это глава государства ответил:

«Мы ни с кем не ссорились. Но мы от введения этих рестрикций ничего не теряем. По экспертным данным, в результате этих ограничений Россия, начиная с 2014 года, где-то недополучила около $ 50 млрд, а Евросоюз потерял $240 млрд Сами США потеряли $17 млрд, но у нас с ними небольшой торговый оборот, Япония — $27 млрд», — указал глава государства.

Он добавил, что все это отражается на рабочих местах в этих странах, в том числе и на странах Евросоюза — они теряют российский рынок. То есть целые производства, ранее работавшие на поставки товаров в Россию, сворачиваются, а люди остаются без работы.

«Но кое-что мы все же получили. А что именно? Во-первых, мы должны были, и, мы это сделали, включили мозги по поводу того, что и как нам нужно делать в высокотехнологичных секторах экономики», — детализировал президент РФ.

Путин напомнил, что в России реализована программа импортозамещения на сумму в 667 млрд руб. Это заставило страну развивать даже те направления, в которых раньше у нас не было компетенции, добавил глава государства.

Он привел такой пример: в России никогда не было отечественного производства морских двигателей, все двигатели для морских судов ранее закупались за рубежом.

«Оказалось, что недостаточно уметь производить двигатели вообще, морские двигатели — это особая история, отдельная наука, отдельная компетенция», — сказал Путин.

Путин подчеркнул, что за несколько лет страна эту отрасль создала с нуля, и у нас появились свои двигатели, причем не только не уступающие, а в чем-то превосходящие западные аналоги.

К другим секторам, где это произошло, Путин отнес транспортное и энергетическое машиностроение. Если бы еще 10 лет назад сказали, что Россия будет производить продукты сельского хозяйства на $25,7 млрд, то, по словам президента, он никогда бы в это не поверил.

Со своей стороны, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявляла, что экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям, передает НСН.

Еврокомиссия пришла к выводу, что санкции ЕС против России и ответные контрсанкции со стороны России оказали сдержанное влияние на европейскую экономику.

«Несмотря на трудности, вызванные российским эмбарго, агропродовольственный сектор ЕС продемонстрировал выдающуюся устойчивость, и большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки. С 2013 года, то есть до введения Россией эмбарго, общий экспорт агропродовольственных товаров ЕС в третьи страны показал значительный рост на 14,6%, достигнув в 2018 году выдающегося уровня в 137,4 млрд евро», — сказала дипломат.