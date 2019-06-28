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Китай назвал главную угрозу для мировой экономики 

Lenta.ru + ещё 4 45 минут назад
Фото: Reuters
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита G20 назвал главную угрозу мировой экономике, передает РИА Новости.
По словам китайского лидера, глобальная экономика в целом растет, но вместе с ней заметно растут и факторы нестабильности и неопределенности.
«При этом самая большая угроза — это постоянные односторонние и протекционистские меры отдельных развитых государств, они искусственно провоцируют торговые трения и блокаду технологий», — констатировал Си Цзиньпин.
Он также отметил, что «любая попытка продвигать свои интересы в ущерб другим государствам никогда не будет успешной», и призвал страны G-20 противостоять этой практике.
Саммит «Большой двадцатки» проходит в японской Осаке с 28 по 29 июня.
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