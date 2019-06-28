В России собрались «разморозить» цены на бензин

Выступая на годовом собрании акционеров компании, Богданов подчеркнул, что цены на бензин регулирует государство, а действующее соглашение между Кабмином и нефтяниками действует полгода, до 1 июля.

«Но вроде правительство обещало, когда мы последний раз встречались с Силуановым и Козаком, что они не будут с 1 июля [его продлевать]», — приводит его слова ТАСС.

Он пояснил, что решение не продлевать заморозку принято из-за того, что существует механизм демпфера.

По данным Росстата, с января по май 2019 года розничные цены на бензин увеличились на 7,9% в годовом выражении.