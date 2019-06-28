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В России собрались «разморозить» цены на бензин 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 1 час назад
Фото: ТАСС
Правительство на совещании с участием первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака пообещало нефтяным компаниям, что заморозка цен на бензин не будет продлеваться на второе полугодие 2019 года, сообщил глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов.
Выступая на годовом собрании акционеров компании, Богданов подчеркнул, что цены на бензин регулирует государство, а действующее соглашение между Кабмином и нефтяниками действует полгода, до 1 июля.
«Но вроде правительство обещало, когда мы последний раз встречались с Силуановым и Козаком, что они не будут с 1 июля [его продлевать]», — приводит его слова ТАСС.
Он пояснил, что решение не продлевать заморозку принято из-за того, что существует механизм демпфера.
По данным Росстата, с января по май 2019 года розничные цены на бензин увеличились на 7,9% в годовом выражении.
Ранее сообщалось, что после сделки по ценам на топливо Минфин и Минэнерго согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за то, что они будут поставлять топливо на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
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Экономика , Антон Силуанов , Владимир Богданов , Дмитрий Козак , Сургутнефтегаз , Минэнерго , Минфин , ИТАР-ТАСС
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