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Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Россия и Китай заключили межправсоглашение о начале проведения платежей в национальных валютах. Первыми на рубли и юани перейдут клиенты ВТБ и Торгового банка Китая. Переход на национальные валюты между странами активизировался в прошлом году на фоне общего курса на дедолларизацию.
Документ о переходе на расчеты в нацвалютах между Пекином и Москвой подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минфина Сергея Сторчака председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.
По договоренности взаимные расчеты в нацвалютах будут проводить два банка — российский ВТБ и Торговый банк Китая. Это сделано в рамках объявленной почти год назад программы дедолларизации. Скорее всего, первыми на расчеты в национальных валютах будут переведены государственные контракты.
Ранее китайские банки не очень охотно высказывались по поводу идеи отказаться от доллара в расчетах с Россией. Переход на расчеты в рублях и юанях — довольно рискованный процесс.
Валюты наших стран — так называемые мягкие, то есть их курс подвержен большим амплитудам колебаний из-за любых негативных событий на мировом рынке. Заключенное между странами соглашение позволит нарастить объемы торговли в рублях и юанях в несколько раз.
На данный момент стороны начали работу над стыковкой национальных электронных систем платежей (аналогов SWIFT) обеих стран.
В конце марта 2019 года начальник управления отношений с иностранными регуляторами департамента международного сотрудничества Центробанка РФ Владимир Шаповалов рассказал, что российские банки уже стали подключаться к китайскому аналогу SWIFT, чтобы упростить взаиморасчёты. Речь шла о системе о China International Payments System. Китайские банки, по словам Шаповалова, начнут также подключаться к Системе передачи финансовых сообщений, которую в 2014 году создал Банк России.
Доллар, от использования которого в расчетах стараются отказаться Россия и Китай, на протяжение более ста лета постепенно стал общепризнанной валютой для международных расчетов. Традиционно американская валюта демонстрирует высокую стабильность, а долларовые активы относятся к числу наиболее высокодоходных в категории безрисковых.
Но российский бизнес вынужден постепенно отходить от долларовых расчетов, так как опасается возможного замораживания долларовых активов на счетах в иностранных банках на фоне санкционного давления, в первую очередь, на территории США. Несколько банков, попавших под санкции, уже ощутили на себе эту особенность санкционной риторики со стороны Вашигтона — заморозка активов их клиентов заключается в том, что американские банки просто не отвечают ни на какие запросы российской стороны.
О том, что американская валюта становится слишком рискованным инструментом, неоднократно заявлял глава Минфина Антон Силуанов.
Еще в июне прошлого года экономисты Всемирного банка подсчитали: 70% всех сделок в мировой торговле приходится на доллар, 20% — на евро, остальное делят между собой азиатские валюты, в частности, китайский юань. Уже год назад он был третьей по значимости валютой в корзине МВФ. В марте 2018 года Китай начал торговлю нефтяными фьючерсами в национальной валюте.
Министр энергетики России Александр Новак уже говорил, что правительство рассматривает возможность расчетов за нефть в национальных валютах — особенно с Турцией и Ираном — в обход доллара США.
Экономисты, впрочем, всегда указывали на высокие риски рубля и юаня, так как правительство Китая использует метод искусственной девальвации своей валюты — из-за снижения курса юаня китайские товары становятся более привлекательными по цене на мировом рынке.
Рубль также подвержен серьезным колебаниям относительно доллара и евро, как и любая валюта стран с развивающейся экономикой. Возможно, намеченную дедолларизацию должны сопровождать изменения в законодательстве, так как добровольно компании вряд ли пойдут на снижение объемов расчетов в долларах.
Если будет конкретный закон, определяющий допустимый процент расчетов в валюте США для компаний — экспортеров в обеих наших странах, то это будет, наверное, самый действенный локомотив для перевода расчетов на рубли и юани.
В любом случае важно наличие пошагового плана по переводу расчетов. Если Россия серьезно озаботится решением этого вопроса, то существенно мы снизим расчеты в долларах уже лет через пять, считают эксперты
В итоге, США — если брать долгосрочную перспективу — могут лишиться статуса мировой державы, а доллар перестанет быть главной резервной валютой, что неизбежно приведет к ослаблению его беспрецедентного влияния на глобальную экономику.
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Комментарии
Экономика , Статьи , Анатолий Аксаков , Сергей Сторчак , Антон Силуанов , Александр Новак , Владимир Шаповалов , Банк ВТБ , Международный валютный фонд , Госдума , Всемирный Банк , Минфин , Центральный банк России , газета "Известия"
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