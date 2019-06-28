Оценено влияние пенсионной реформы на экономику РФ

По мнению экспертов, пенсионная реформа станет плюсом для экономики, но не сможет компенсировать стремительное сокращение трудоспособного населения России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным издания, выводы о благоприятном влиянии пенсионной реформы на ВВП России были сделаны экономистами в ходе прошедшего 27 июня в НИУ ВШЭ семинара «Политика активного долголетия и пенсионные реформы: российский и международный опыт».

В год старта реформы пенсионеры составляют 25,5% населения России. На одного пенсионера в 2019 году приходится примерно 2,2 россиянина трудоспособного возраста, сообщил на семинаре замдиректора Института демографии ВШЭ Михаил Денисенко

Он также высказал мнение, что повышение пенсионного возраста позволит затормозить рост числа пенсионеров относительно работающих граждан.

«К уровню 2019 года [по демографической нагрузке] Россия вернется только спустя примерно 25 лет», — заявил Денисенко.

Согласно прогнозам Института демографии и Центра развития ВШЭ, которые приводит издание, к 2035 году число трудоспособных граждан в России сократится на 5,4 млн человек, а численность экономически активного населения — на 2,8 млн человек.

«Увеличение пенсионного возраста добавит около 0,22 п.п. к росту ВВП в 2019–2025 годах и 0,15 п.п. в 2026–2035 годах. Без пенсионной реформы негативный эффект был бы вдвое выше», — пояснила директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова.