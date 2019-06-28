Путин и Трамп «обрушили» рубль

Президенты России и США встретились накануне в Осаке в рамках саммита лидеров стран G20. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, который принимал участие в переговорах, Путин и Трамп обсудили вопросы стратегической стабильности, в том числе ситуации на Украине и в Сирии.

Тем временем сегодняшние торги на Московской бирже открылись для рубля падением. По отношению к доллару российская валюта подешевела на шесть копеек, по отношению к евро — на 14,5.

По версии «Ридуса», к падению курса рубля привела именно встреча президентов, а именно отсутствие «явных» результатов по ее итогам.

« (На встрече. — Прим. ред.) подтверждено и даже инициировано желание обсуждать широкий спектр (вопросов. — Прим. ред.)», — заявлял ранее Лавров.