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Путин и Трамп «обрушили» рубль 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Рубль подешевел из-за встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает «Ридус».
Президенты России и США встретились накануне в Осаке в рамках саммита лидеров стран G20. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, который принимал участие в переговорах, Путин и Трамп обсудили вопросы стратегической стабильности, в том числе ситуации на Украине и в Сирии.
Тем временем сегодняшние торги на Московской бирже открылись для рубля падением. По отношению к доллару российская валюта подешевела на шесть копеек, по отношению к евро — на 14,5.
По версии «Ридуса», к падению курса рубля привела именно встреча президентов, а именно отсутствие «явных» результатов по ее итогам.
« (На встрече. — Прим. ред.) подтверждено и даже инициировано желание обсуждать широкий спектр (вопросов. — Прим. ред.)», — заявлял ранее Лавров.
Вчерашний курс рубля, установленный Центральным банком РФ, 62,8 за доллар, стал максимальным для российской валюты с начала августа 2018 года.
Комментарии2
Экономика , Дональд Трамп , Владимир Путин , Московская биржа , Центральный банк России , Ридус
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