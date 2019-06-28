66 млн долларов: Сколько Россия заплатит за грязную нефть

Россия заплатит Казахстану 15 долларов за каждый баррель нефти, ставшей грязной по ее вине, сообщает Bloomberg.

В апреле Белоруссия сообщила об ухудшении качества нефти, поставляемой Россией по одной из веток нефтепровода «Дружба». По этой причине 590 тысяч тонн нефти, отгруженной Казахстаном по системе Транснефти , эксплуататора «Дружбы», оказались некондиционными.

Несколько дней назад пресс-служба казахстанской нефтекомпании Казтрансойл сообщила о договоренности с Транснефтью относительно размера компенсации, но ее размер не уточнила.

По данным Bloomberg, речь идет о 15 долларах за каждый баррель ставшей грязной нефти. То есть всего около 66 миллионов долларов.

Во вторник Reuters сообщило о запрете, который власти Китая ввели на покупку местными компаниями грязной российской нефти.