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66 млн долларов: Сколько Россия заплатит за грязную нефть 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Россия заплатит Казахстану 15 долларов за каждый баррель нефти, ставшей грязной по ее вине, сообщает Bloomberg.
В апреле Белоруссия сообщила об ухудшении качества нефти, поставляемой Россией по одной из веток нефтепровода «Дружба». По этой причине 590 тысяч тонн нефти, отгруженной Казахстаном по системе Транснефти, эксплуататора «Дружбы», оказались некондиционными.
Несколько дней назад пресс-служба казахстанской нефтекомпании Казтрансойл сообщила о договоренности с Транснефтью относительно размера компенсации, но ее размер не уточнила.
По данным Bloomberg, речь идет о 15 долларах за каждый баррель ставшей грязной нефти. То есть всего около 66 миллионов долларов.
Во вторник Reuters сообщило о запрете, который власти Китая ввели на покупку местными компаниями грязной российской нефти.
В тот же день принадлежащее Григорию Березкину РБК сообщило, что эксплуататор «Дружбы» в Белоруссии «Гомельтранснефть Дружба» считает наиболее вероятной причиной апрельского инцидента автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на нефтеперекачивающей станции «Кобрин» — находящейся на территории Белоруссии и принадлежащей «Гомельтранснефть Дружбе».
Комментарии
Экономика , Григорий Березкин , Транснефть , Bloomberg , РБК , Reuters
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