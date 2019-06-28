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Миллер оценил ситуацию с газом на Украине 

360tv.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Алексей Миллер Сергей Бобылев/ТАСС
По мнению главы «Газпрома» Алексея Миллера, Украина должна определиться с тем, по каким ценам собирается продавать газ своим согражданам. Только потом можно уже будет говорить об объемах поставок и о законодательной базе.
По его словам, соседнее государство должно задуматься о собственном газоснабжении, а не о транзите газа.
«Каковы возможности так называемого реверса. С учетом обязательств или их отсутствия по наличию мощностей на границе России и Украины, будет интересная картина: будет ли возможность реверса из Европы обратно на Украину, или она значительно уменьшится, или ее вообще не будет», — заявил Миллер. Его процитировал РБК.
Он отметил, что если Украина будет заинтересована покупать газ напрямую, то граждане страны в итоге будут платить за топливо на 25% меньше.
«Когда говорят, определитесь по какому законодательству, определитесь с объемами, это как поставить телегу впереди лошади», — заявил глава «Газпрома».
При этом он добавил, что по законодательству ЕС Киев не сможет подписать новый договор о транзите (действующий заканчивается в конце 2019 года). В свою очередь, Москва готова продлить «действующий контракт на транзит». Однако он должен быть для России экономически выгодным.
Миллер также оценил вероятность того, что Украина согласиться вести переговоры с РФ. По его мнению, «вероятность такого развития событий отлична от нуля». Об этом написало РИА «Новости».
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Комментарии
Экономика , Газпром , ЕС , РИА Новости
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