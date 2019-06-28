ЦБ сообщил о росте задолженности по потребкредитам на четверть

Объем задолженности по необеспеченным потребительским кредитам за год вырос на 25,3% и на 1 мая составил 7,9 триллиона рублей, следует из доклада ЦБ «Ускоренный рост потребительских кредитов в структуре банковского кредитования: причины, риски и меры Банка России».

«Задолженность по необеспеченным потребительским кредитам составляет 7,9 трлн рублей по состоянию на 1 мая 2019 года. За 12 месяцев рост задолженности составил 25,3%, предварительные данные указывают на снижение годового темпа до 25,1% на 1 июня 2019 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основной прирост необеспеченного потребительского кредитования в 2018–2019 годах обеспечили сегменты «кредиты наличными» и «кредитные карты» (рост свыше 33% и 20% соответственно).

По данным ЦБ, лидерами по темпам роста выступили банки с госучастием в капитале, вклад которых в прирост кредитного портфеля составляет 67%. Кроме этого, рост кредитования обусловлен увеличением среднего размера кредита: по кредитам наличными рост за 2018 год составил более 20% — до 360 тыс. рублей.

Из доклада ЦБ следует, что на фоне роста кредитного портфеля задолженность по кредитам с просрочкой свыше 90 дней продолжает снижаться как в относительном (с 11,6% до 8,6%), так и абсолютном выражении (-7,6% за год).

Ранее президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» призвал Банк России обратить внимание на ситуацию с кредитованием населения. Путин подчеркнул, что один из показателей расходов на сегодняшний день — это выплаты по кредитам, и банки предоставляют сейчас кредиты гражданам, условно говоря под залог 40% заработной платы, что является рискованным. Президент добавил, что «нам не нужно в экономике надувать этих "пузырей"».