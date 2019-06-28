Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
01.07 – 08.07
$
63.60
71.50
Индексы и котировки Brent
66.66
+0.66 Золото
1407.43
+0.11 РТС
1384.52
+0.21
Динамика валют
EUR / USD
26.06
1.1360
+0.0083
13.06
1.1277
23.06
12.06

ЦБ сообщил о росте задолженности по потребкредитам на четверть 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ТАСС
Объем задолженности по необеспеченным потребительским кредитам за год вырос на 25,3% и на 1 мая составил 7,9 триллиона рублей, следует из доклада ЦБ «Ускоренный рост потребительских кредитов в структуре банковского кредитования: причины, риски и меры Банка России».
«Задолженность по необеспеченным потребительским кредитам составляет 7,9 трлн рублей по состоянию на 1 мая 2019 года. За 12 месяцев рост задолженности составил 25,3%, предварительные данные указывают на снижение годового темпа до 25,1% на 1 июня 2019 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что основной прирост необеспеченного потребительского кредитования в 2018–2019 годах обеспечили сегменты «кредиты наличными» и «кредитные карты» (рост свыше 33% и 20% соответственно).
По данным ЦБ, лидерами по темпам роста выступили банки с госучастием в капитале, вклад которых в прирост кредитного портфеля составляет 67%. Кроме этого, рост кредитования обусловлен увеличением среднего размера кредита: по кредитам наличными рост за 2018 год составил более 20% — до 360 тыс. рублей.
Из доклада ЦБ следует, что на фоне роста кредитного портфеля задолженность по кредитам с просрочкой свыше 90 дней продолжает снижаться как в относительном (с 11,6% до 8,6%), так и абсолютном выражении (-7,6% за год).
Ранее президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» призвал Банк России обратить внимание на ситуацию с кредитованием населения. Путин подчеркнул, что один из показателей расходов на сегодняшний день — это выплаты по кредитам, и банки предоставляют сейчас кредиты гражданам, условно говоря под залог 40% заработной платы, что является рискованным. Президент добавил, что «нам не нужно в экономике надувать этих "пузырей"».
Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России уже начал принимать меры по «охлаждению» сегмента кредитования физлиц, чтобы не допустить ситуации опасной закредитованности населения.
Rambler News Service: последние новости
Эксперт оценил перспективу отказа от доллара в расчетах с Китаем Белоруссия оценила ущерб оборудованию НПЗ из-за грязной нефти Крым оценил ущерб экономике за время в составе Украины
Комментарии
Экономика , Эльвира Набиуллина , Владимир Путин , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Силуанов объяснил активную закупку золота Россией
«Будет весело»: Миллер о транзите газа через Украину1
Крым подсчитал упущенную выгоду за украинский период3
Белоруссия пригрозила России судом
Россияне назвали размер комфортной пенсии10
Видео
03:54
«Россия объявила нам экономическую войну»
Экономика
01:24
Россия стала лидером по отказу от доллара
Экономика
04:10
Палки в колеса: «Северному потоку» сорвали сроки
Экономика Статьи
00:50
В России запретят грузинское вино
Экономика
00:56
Россиянам пересчитали пенсии
Личный счет
02:12
Конфликт с РФ обрушил курс грузинской валюты
Рынки Экономика
03:34
Грузия заплатит за снятие российских санкций
Экономика Статьи
03:08
Коров за ваших куриц: что Токио требует от Москвы
Экономика Статьи
02:12
Конфликт с Россией: в Грузии считают потери
Экономика
08:42
Коллапс системы: на Украине кончился газ
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение