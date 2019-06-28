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Силуанов оценил влияние торговой войны США и Китая на Россию 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в интервью RT оценил влияние торговых споров США и Китай на мировую и российскую экономику.
Отвечая на вопрос о худшем сценарии в торговом споре США и КНР, министр отметил, что это не стало бы концом мира.
«Но это снижение товарооборот, взаимной торговли. Это первое. Снижение потоков капиталов, тоже инвестиции. Это снижение спроса на, в том числе, такие глобальные товары, которыми торгует Россия. Снижение экспорта российских товаров влияет, безусловно, на нашу экономику, с понижательными на темпы роста факторами. Мы часть мировой экономики, Россия», — сказал он.
Как подчеркнул Силуанов, поэтому «когда две крупнейшие экономики между собой спорят, это касается ситуации в экономиках других стран».
«Безусловно, это играет на снижение экономической активности во всём мире. Безусловно, это так», — заявил он.
Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что у торгового противостояния США и Китая есть «глубинные причины».
По его мнению, это произошло в связи с тем, что «сформировались две платформы развития, которые дублируют друг друга и конкурируют».
Орешкин также отмечал, что торговая война двух стран может снизить цены на ключевые ресурсы.
Полную версию интервью смотрите на сайте RTД в 18:30.
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