Силуанов оценил влияние торговой войны США и Китая на Россию

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в интервью RT оценил влияние торговых споров США и Китай на мировую и российскую экономику.

Отвечая на вопрос о худшем сценарии в торговом споре США и КНР, министр отметил, что это не стало бы концом мира.

«Но это снижение товарооборот, взаимной торговли. Это первое. Снижение потоков капиталов, тоже инвестиции. Это снижение спроса на, в том числе, такие глобальные товары, которыми торгует Россия. Снижение экспорта российских товаров влияет, безусловно, на нашу экономику, с понижательными на темпы роста факторами. Мы часть мировой экономики, Россия», — сказал он.

Как подчеркнул Силуанов, поэтому «когда две крупнейшие экономики между собой спорят, это касается ситуации в экономиках других стран».

«Безусловно, это играет на снижение экономической активности во всём мире. Безусловно, это так», — заявил он.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что у торгового противостояния США и Китая есть «глубинные причины».

По его мнению, это произошло в связи с тем, что «сформировались две платформы развития, которые дублируют друг друга и конкурируют».

Орешкин также отмечал, что торговая война двух стран может снизить цены на ключевые ресурсы.

Полную версию интервью смотрите на сайте RTД в 18:30.