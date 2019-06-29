Кризис «Дружбы» преодолен

Ситуация с загрязнением российской нефти, которая поставляется по трубопроводу "Дружба", нормализовалась — Россия уже давно поставляет качественную нефть, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак

"Кризис у нас уже преодолен, в принципе, мы поставляем давно уже качественную нефть", — приводит слова главы Минэнерго ТАСС.

Новак отметил, что определенные объемы загрязненной нефти находятся в хранилищах, решение вопроса об очистке требует длительного времени. К этой работе подключились ученые, которые уже дают конкретные предложения, добавил он.

О резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального трубопровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба", стало известно в конце апреля. Выяснилось, что содержание хлорорганических соединений в ней превышало предельные значения в десятки раз. Только на территории Белоруссии оказалось около 1,2 миллиона тонн некачественной нефти. Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара — Унеча. Поставки кондиционной российской нефти возобновились в начале мая. Позднее в Белоруссии оценили ущерб, нанесенный Мозырскому НПЗ.