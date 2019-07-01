Критический уровень: россияне погрязли в долгах

Рост обязательных выплат россиян — в адрес государства и по кредитам — достиг рекордного уровня начиная с 2014 года, следует из статистики Росстата . Доходы наших граждан не растут уже пять лет, с момента ведения против России санкций и резкого скачка курса доллара в конце 2014 года. При этом россияне не просто перестали откладывать средства в сбережения, но уже и активно их проедают и берут кредиты. Тревогу забили даже в Минфине : долговая нагрузка россиян переходит за критический уровень.

Рост обязательных выплат россиян — в адрес государства и по кредитам достиг рекордного уровня начиная с 2014 года. Такой вывод можно сделать из данных Росстата. Ведомство пересчитало статистику доходов и расходов населения, начиная с 2013 года.

Вывод напрашивается довольно печальный: россияне берут все больше кредитов, они прекратили копить сбережения, и наоборот, активно начали тратить их. Все больше средств расходуют домохозяйства на текущее потребление, чтобы поддерживать свой привычный уровень жизни.

При этом на выплаты в бюджет россияне стали тратить больше на 12,2%. Приплюсовав к этим цифрам рост на 29% по выплатам по кредитам, мы получаем итог — 42,2%. Так подорожала «повседневная корзина трат на самое необходимое» за пять лет — с конца 2013 года.

Одновременно сбережения граждан, включающие банковские вклады, вложения в ценные бумаги, изменения на счетах индивидуальных предпринимателей, в прошлом году снизились впервые за шесть лет, составив минус 1%.

Сокращение сбережений происходило и в первом квартале 2019 года — на минус 0,4%. Однако данные Росстата не учитывают денежную массу, находящуюся у наших сограждан в наличной форме.

Согласно данным опроса «Левада-центра», который был проведен в апреле этого года, две трети российских семей (65%) сообщили, что они не имеют возможности откладывать вообще никаких сбережений.

Несопоставимый с темпами роста реальных доходов рост обязательных платежей — крайне тревожная тенденция, поскольку эти платежи формируют основное давление на потребительский спрос, говорят эксперты.

Основными причинами этой тенденции является падение курса национальной валюты и отсутствие значимого роста российской экономики, считает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов

Он также считает, что в росте обязательных выплат есть доля влияния введенных в 2014 году против России санкции. Все это и привело к увеличению налоговых и иных платежей в адрес государственной казны.

В целом в 2018 году рост платежей по налогам и сборам, а также по кредитам составил рекордные за последние 4 года 12,2%, говорит Антон Быков , главный аналитик ООО «ЦАФТ». При этом только в этом году были повышены налоговые ставки, в частности, по НДС, выросли акцизы, коммунальные платежи, цены на топливо, добавляет он.

В этом году рост тарифов ЖКХ был разбит на два этапа, чтобы снизить силу удара по карманам потребителей, но многие семьи за коммунальные услуги уже платят почти треть своего дохода, говорит аналитик «Финам» Алексей Коренев

Рост тарифов и одновременное увеличение НДС съедает практически все накопления, если они раньше у людей и были, добавляет он.

У нашего населения нет стимула к сбережениям, да и лишних доходов, чтобы их откладывать, тоже нет. В целом аналитик отмечает, что Росстат зафиксировал то, что мы все давно чувствуем на себе: большинству россиян уже приходится жить чуть ли не в кредит.

Если отдельно анализировать выплаты россиянами по кредитам, то окажется, что наши граждане теперь вынуждены платить по кредитам почти на треть больше, чем раньше. По итогам 2018 года объемы кредитных платежей россиян выросли на 29% (или 444 млрд руб.) — хотя в предыдущие три года они снижались, а в 2014 году они выросли только на 15,6%.

Долговая нагрузка россиян переходит за критический уровень и становится социальной проблемой, потребкредитование нужно жестко ограничивать, заявил между тем замминистра финансов РФ Алексей Моисеев

Падение реальных доходов населения, которое существенным образом ударило по всей стране, начиная с 2015 — 2016 годов, не прекратилось, и, наверное, именно отсутствие прироста доходов и толкает всех россиян в кредитную кабалу, возражает между тем Блинов.

«Тот факт, что люди стараются для поддержания своего уровня жизни жить в долг, приходит к довольно печальным последствиям, так как кредиты берут не для того, чтобы купить новую машину или холодильник, а просто на текущее потребление»,

То есть кредитные средства идут не на обновление «старого парка техники» и в итоге не поддерживают производителей товаров, а просто на «латание дыр». В итоге это очень больно ударит по экономике в целом, так как граждане, не имея возможности купить новые товары длительного пользования, снижают доходы тех российских компаний, которые производят товары длительного пользования, а это чревато падением доходов трудящихся в этой сфере и сокращением рабочих мест, обращает внимание эксперт.

С одной стороны, у нас в стране очень сильно прижилась потребительская модель поведения населения, и в тот период, когда экономика росла, рост потребления в кредит не очень сильно бил по карманам потребителей, говорит Блинов.

Алексей Коренев напоминает, что треть россиян имеет как минимум один кредит, но большинство из тех, кто брали кредиты и займы, сейчас обслуживают по 2-3 кредита, а есть и такие заемщики, число кредитов у которых дошло до 50.

Часть людей берут кредит, чтобы рефинансировать старые, а это крайне опасная вещь, напоминает Блинов.

В какой-то момент времени Россию накроет волна дефолтов частных лиц. И хотя и в России юридически оформлен институт частного банкротства, этим путём решаются пойти не очень многие наши соотечественники, сетует эксперт.