Утилизацию мусора захотели освободить от НДС

Минприроды и Минэнерго также даны указания разработать предложения по уточнению видов коммунального мусора, которые могут отправляться на мусоросжигательные заводы, чтобы избежать уничтожения полезных фракций. Помимо этого Минтрансу поручили проработать вопрос об освобождении мусоровозов от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам.

Гордеев поручил Минприроды и ФАС изучить возможность установить на федеральном уровне методику расчета плотности твердых коммунальных отходов. Кроме того, эти министерства совместно с Минстроем и Российским экологическим оператором должны подготовить доклад о состоянии парка мусорных контейнеров в России. Минприроды к конце 2019 года также предстоит сделать доклад о результатах мусорной реформы в России за второе полугодие.

Реформа мусорной отрасли началась в январе 2019 года. Она, в частности, должна способствовать предотвращению образования несанкционированных свалок и вовлечению максимального количества вторичных ресурсов в переработку. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте «Экология».