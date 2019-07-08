Ищи, кому выгодно. Украина впервые купила нефть у США

На минувших выходных Украина получила первую в истории партию нефти из США. В порту Одессы прошла разгрузка танкера Wisdom Venture под флагом Гонконга, который доставил 75 тысяч тонн американской нефти. Вопрос цены этой партии не разглашается. Сообщается лишь, что сырье будет направлено на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу "Одесса — Кременчуг". Следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе.

Расширение географии поставок нефти стало для Киева актуальным после введения весной этого года Москвой запрета на поставки нефти из РФ и ограничений на нефтепродукты. Последние можно поставлять только по отдельным разрешениям. Это произошло в ответ на неоднократные санкции украинской стороны в отношении РФ. В российском правительстве обещают снять ограничения после того, как Украина снимет свои.

По данным Государственной фискальной службы Украины, в 2018 году страна импортировала нефтепродуктов на 5,54 млрд долларов. При этом более трех четвертей поставок приходятся на Белоруссию и Россию, а еще четверть — на других поставщиков, в том числе из Европы.

При этом Украина — далеко не самый крупный потребитель нефти в мире, и приобрести необходимый объем она может в любое время, у любого поставщика и примерно по той же цене, что у РФ или Белоруссии.

"Стоимость на мировом рынке одна, она определяется самим рынком и отличается, скорее, в зависимости от сорта, нежели от логистики и способа поставок. Это не газ — нельзя сказать, что трубопроводная нефть дешевле. Стоимость доставки обычно на покупателей не перекладывают, а у Украины отличные порты, которые могут принять необходимый ей объем", — рассуждает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Другое дело, что действующих НПЗ у Украины мало, поэтому ей выгоднее закупать уже готовые нефтепродукты. Их основной поставщик — Белоруссия, производящая на своих НПЗ топливо из российской нефти. Нефтепродукты поступают и из РФ, и, как сказано выше, окончательного запрета на эти поставки нет. Потребуется разрешение Минэкономразвития РФ , которое уже подготовило список компаний, готовых работать в новых условиях. Проблем здесь не ожидается, поскольку объемы не ограничиваются, а МЭР готово пересматривать разрешения ежемесячно, в зависимости от запросов. В любом случае, нефтепродукты есть и у Белоруссии, и у Литвы, и у европейских стран — последние, правда, дороже.

ПОЛИТИКА ОПЯТЬ ПЕРЕВЕСИЛА

В этой ситуации закупка танкера нефти у США — в большей степени политический, нежели экономический жест, уверены опрошенные "Прайм" эксперты.

"Покупать можно и ближе, например, на Ближнем Востоке, и цена, как я говорил, будет если одинакова, то сопоставима. Вообще, в мире сейчас переизбыток предложения нефти, и недостатка в желающих продать нет. Поэтому тут скорее символический жест, подчеркивающий связь между Киевом и Вашингтоном — те в последнее время озабочены продажами своей нефти на экспорт. Особого экономического смысла нет, но и большого вреда тоже", — говорит Танурков.

Оксана Лукичева. "Даже если это не фейк, то можно сразу сказать, что политические аферы, которые в последние годы составляют смысл политической жизни Украины, обходятся очень дорого. Получение нефти из США в принципе не имеет экономического смысла. Это похоже на уже производившиеся поставки угля из ЮАР", — согласна аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер"

При этом она добавила, что, помимо высоких транспортных расходов, есть еще разница в химическом составе нефти, которая необходима для переработки украинским НПЗ, и американской нефтью. В этом случае нефть могут доводить до нужной кондиции, что тоже требует времени и дополнительных расходов.

ИЩИ, КОМУ ВЫГОДНО

Однако вряд ли можно считать подобные поставки попыткой что-либо доказать России, рассуждает эксперт.

"Это больше похоже на оплату американских услуг украинской стороной. Поставки украинским НПЗ нефти с Ближнего Востока и Азербайджана периодически производятся, у них нет жесткой зависимости от российской или какой-либо другой нефти", — отметила она.

Также есть вероятность, что данная закупка была сделана в момент, когда останавливались поставки по трубопроводу "Дружба" для компенсации объемов.

"В этом случае приходят мысли о том, кому была выгодна авария и кто мог стать ее организатором", — говорит Лукичева.

С учетом большого количества инцидентов, происходящих в последнее время, можно констатировать, что борьба за энергетический рынок принимает формы инфраструктурной войны между производителями, заключила она.