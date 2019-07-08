Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.50
$
63.71
71.30
71.54
Прогноз
15.07 – 22.07
$
63.50
71.39
Индексы и котировки Brent
63.94
+0.08 Золото
1395.10
–0.01 РТС
1399.55
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
08.07
1.1214
–0.0157
23.06
1.1372
04.07
20.06

В ЦБ прокомментировали публикацию данных об инфляции 

RT на русском + ещё 4 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Центробанк не видит необходимости в служебном расследовании после публикации данных об инфляции раньше официального опубликования Росстатом. Отмечается, что информация была доступна на сайте статведомства с утра понедельника, 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
«Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своём официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата (в разделе «Официальная статистка/Потребительские цены/Центральная база статистических данных»). Соответствующая информация на сайте Росстата была доступна для внешних пользователей с утра 8 июля», — говорится в ответе ЦБ на запрос агентства РИА Новости.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин поручил Росстату и ЦБ провести служебное расследование в связи с публикацией данных по инфляции за июнь в России раньше времени, назвав этот факт недопустимым.
«Это абсолютно недопустимо. Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — заявил Орешкин, слова которого передаёт пресс-служба.
Согласно сайту ЦБ, инфляция в России в июне замедлилась до 4,7% в годовом выражении.
В середине июня глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что считает завышенным обновлённый прогноз ЦБ по инфляции в России на 2019 год до 4,2—4,7%.
RT на русском: последние новости
ГД рекомендовала кабмину оценить целесообразность мер против Грузии В Росстате объяснили досрочную публикацию данных по инфляции Добыча нефти в США установила новый рекорд
Комментарии3
Экономика , Максим Орешкин , Росстат , Минэкономразвития , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В россиянах проснулся потребительский оптимизм9
Госдума приняла решение по санкциям против Грузии
Россиянам пересчитали стоимость жилья3
Росстат объяснил раннюю публикацию данных по инфляции
Добыча нефти в США установила новый рекорд
Видео
04:06
На автозаправках придумали, как снизить цену на бензин
Рынки Экономика
00:44
Россия и Грузия прервали авиасообщение
Экономика
00:59
Кудрин ответил на шутку Путина
Экономика
00:43
Грузчикам из Шереметьева подняли зарплату в 5 раз
Компании Другое
01:20
У россиян хотят изымать жилье
Недвижимость
01:16
Сами виноваты: Москва слезам Киева не верит
Рынки Статьи
07:12
Временный руководитель назначен в МВФ
Экономика Другое
02:53
Названы наиболее подорожавшие продукты
Экономика Личный счет
00:55
Киев ждет полного прекращения транзита газа из РФ
Экономика
00:40
Это залог: Зачем Украина распродает бриллианты
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение