В ЦБ прокомментировали публикацию данных об инфляции

Центробанк не видит необходимости в служебном расследовании после публикации данных об инфляции раньше официального опубликования Росстатом . Отмечается, что информация была доступна на сайте статведомства с утра понедельника, 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

«Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своём официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата (в разделе «Официальная статистка/Потребительские цены/Центральная база статистических данных»). Соответствующая информация на сайте Росстата была доступна для внешних пользователей с утра 8 июля», — говорится в ответе ЦБ на запрос агентства РИА Новости.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин поручил Росстату и ЦБ провести служебное расследование в связи с публикацией данных по инфляции за июнь в России раньше времени, назвав этот факт недопустимым.

«Это абсолютно недопустимо. Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — заявил Орешкин, слова которого передаёт пресс-служба.

Согласно сайту ЦБ, инфляция в России в июне замедлилась до 4,7% в годовом выражении.

В середине июня глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что считает завышенным обновлённый прогноз ЦБ по инфляции в России на 2019 год до 4,2—4,7%.