Глава Минэкономразвития (МЭР) Максим Орешкин попросит провести служебное расследование из-за публикации Банком России данных по инфляции за июнь раньше Росстата. Слова министра приводит пресс-служба МЭР.
«Это абсолютно недопустимо. Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — заявил Орешкин журналистам.
Ранее ЦБ на своем сайте сообщил, что в июне рост потребительских цен в России составил 4,7% в годовом выражении. Источником информации регулятор назвал Росстат.