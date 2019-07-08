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Орешкин назвал публикацию ЦБ данных по инфляции раньше Росстата недопустимой 

Rambler News Service + ещё 14 2 часа назад
Глава Минэкономразвития (МЭР) Максим Орешкин попросит провести служебное расследование из-за публикации Банком России данных по инфляции за июнь раньше Росстата. Слова министра приводит пресс-служба МЭР.
«Это абсолютно недопустимо. Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — заявил Орешкин журналистам.
Ранее ЦБ на своем сайте сообщил, что в июне рост потребительских цен в России составил 4,7% в годовом выражении. Источником информации регулятор назвал Росстат.
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Экономика , Видео , Рынки , Максим Орешкин , Росстат , Минэкономразвития , Центральный банк России
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