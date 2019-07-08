Орешкин назвал публикацию ЦБ данных по инфляции раньше Росстата недопустимой

«Это абсолютно недопустимо. Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — заявил Орешкин журналистам.

Ранее ЦБ на своем сайте сообщил, что в июне рост потребительских цен в России составил 4,7% в годовом выражении. Источником информации регулятор назвал Росстат.