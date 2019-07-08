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Росстат оправдался за досрочную публикацию данных по инфляции 

Газета.Ru + ещё 26 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В пресс-службе Росстата заявили, что был найден виновный в преждевременной публикации данных по инфляции в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Согласно заявлению, в этом виновато одно из подведомственных учреждений статистического ведомства.
В пресс-службе уточнили, что данное учреждение направило информацию в Единую базу статистической информации (ЕБСД) до того, как ее окончательно подтвердили.
Также в ведомстве подчеркнули, что подобные сбои происходили и ранее. По это причине организация приняла решение разработать регламент опубликования данных.
"Это позволит снизить вероятность несанкционированного распространения информации и обеспечить ее полную верификацию", — пояснили в Росстате.
Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин возмутился досрочной публикацией данных Росстата.
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