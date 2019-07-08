Росстат оправдался за досрочную публикацию данных по инфляции

В пресс-службе Росстата заявили, что был найден виновный в преждевременной публикации данных по инфляции в России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Согласно заявлению, в этом виновато одно из подведомственных учреждений статистического ведомства.

В пресс-службе уточнили, что данное учреждение направило информацию в Единую базу статистической информации (ЕБСД) до того, как ее окончательно подтвердили.

Также в ведомстве подчеркнули, что подобные сбои происходили и ранее. По это причине организация приняла решение разработать регламент опубликования данных.

"Это позволит снизить вероятность несанкционированного распространения информации и обеспечить ее полную верификацию", — пояснили в Росстате.