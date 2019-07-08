Предсказан крах экономики Грузии из-за России

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предупредил о последствиях закрытия для Грузии российского рынка. Об этом сообщает "Sputnik Грузия".

По его словам, в случае наложения Москвой санкционных ограничений на Тбилиси грузинское виноделие рухнет.

"Если мы это сейчас запретим, экономика Грузия рухнет и никакие им Соединенные Штаты не помогут", — сказал Онищенко.

Он добавил, что после этого народу Грузии придется поинтересоваться у своих политиков, на кого они работают.