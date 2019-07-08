Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предупредил о последствиях закрытия для Грузии российского рынка. Об этом сообщает "Sputnik Грузия".
По его словам, в случае наложения Москвой санкционных ограничений на Тбилиси грузинское виноделие рухнет.
"Если мы это сейчас запретим, экономика Грузия рухнет и никакие им Соединенные Штаты не помогут", — сказал Онищенко.
Он добавил, что после этого народу Грузии придется поинтересоваться у своих политиков, на кого они работают.
Ранее руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов заявил, что ведомство на заседании 8 июля рассмотрит вопрос о прекращении поставок на российскую территорию грузинских вина и воды.