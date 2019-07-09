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Грузию ждут миллиардные убытки из-за РФ 

Рамблер + ещё 23 3 часа назад
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что потери грузинской экономики от возможного запрета на ввоз в Россию вина и минеральной воды могут превысить один миллиард долларов. Об этом пишут «Известия».
По данным Онищенко, Грузия может произвести до 7,5 миллиона декалитров вина. Эта потеря не станет для России критичной, кроме того, это позволит нарастить долю российских вин на рынке, считает он.
«А вот для них это будет настоящая катастрофа, поскольку это ведущие бюджетообразующие сегменты их экономики», — подчеркнул депутат.
Он уточнил, что ущерб превысит миллиард долларов с учетом эмбарго и «запрета на туризм». ВВП Грузии в прошлом году составил 15,1 миллиарда долларов, то есть ущерб от санкций может превысить 6,6 процента ВВП страны.
Глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов рассказал газете, Совет Думы поддержал предложение обратиться к правительству с просьбой о запрете на поставки из Грузии вина, воды и на денежные переводы.
По мнению Неверова, ущерб для грузинской экономики будет ощутимым, так как по объему переводов в Грузию Россия занимает первое место (в 2018-м общая сумма переводов составила около 641 миллиона долларов).
Правительство рассмотрит обращение депутатов 9 июля.
Ранее на фоне протестов в Грузии, где прозвучали антироссийские лозунги, российским авиакомпаниям запретили возить россиян в Грузию, а грузинским — летать в РФ. Также российские власти посоветовали туроператорам воздержаться от продажи путевок в Грузию. Нацбанк Грузии оценил потери экономики от сокращения числа российских туристов в 200-300 миллионов долларов до конца 2019 года. Также в ведомстве заявили, что меры РФ отразились и на курсе национальной валюты, которая обновляет исторические минимумы.
Российские депутаты призвали ввести эмбарго в отношении Грузии после заявлений грузинского телеведущего Георгия Габунии. В эфире программы «Постскриптум» на «Рустави-2» он нецензурно высказался о президенте России Владимире Путине и его родителях.
После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила поведение телеведущего. Она предположила, что его слова были направлены «на провоцирование новой войны». Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал выступление Габунии «отвратительной провокацией и попыткой дестабилизировать страну».
Гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия принес извинения и заявил, что телеканал считает категорически недопустимой «форму самовыражения», которую избрал ведущий. При этом Гварамия подчеркнул, что «Рустави-2» считает своей главной целью защиту Грузии, а любые нападки на Путина — оправданными.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал ситуацию «большим позором для грузин» и подчеркнул, что в России подобные оскорбления считают абсолютно неприемлемыми и решительно их осуждают.
Комментарии10
Экономика , Саломе Зурабишвили , Дмитрий Песков , Геннадий Онищенко , Сергей Неверов , Георгий Габуния , Мамука Бахтадзе , Владимир Путин , Единая Россия , Госдума , газета "Известия"
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