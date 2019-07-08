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Опубликован проект заявления Госдумы о санкциях против Грузии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 3 часа назад
Фото: Reuters
Госдума порекомендует правительству представить президенту предложения о специальных экономических мерах в отношении Грузии после антироссийских провокаций, говорится в проекте заявления нижней палаты парламента.
«В связи с продолжением недружественных действий Государственная дума рекомендует правительству Российской Федерации рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных федеральным законом «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», и внести соответствующие предложения президенту Российской Федерации», — передает ТАСС текст заявления Госдумы.
Ранее сообщалось, что Госдума выпустит заявление, в котором предложит правительству оценить ситуацию с экономическими отношениями с Грузией. Речь идет о возможном введении ограничений на поставку грузинского вина и минеральной воды, а также о запрете денежных переводов между странами.
Кроме того, Госдума выступает за экстрадицию телеведущего Георгия Габунии в Россию.
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Экономика , Георгий Габуния , Госдума , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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