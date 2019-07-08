Опубликован проект заявления Госдумы о санкциях против Грузии

Госдума порекомендует правительству представить президенту предложения о специальных экономических мерах в отношении Грузии после антироссийских провокаций, говорится в проекте заявления нижней палаты парламента.

«В связи с продолжением недружественных действий Государственная дума рекомендует правительству Российской Федерации рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных федеральным законом «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», и внести соответствующие предложения президенту Российской Федерации», — передает ТАСС текст заявления Госдумы.

Ранее сообщалось, что Госдума выпустит заявление, в котором предложит правительству оценить ситуацию с экономическими отношениями с Грузией. Речь идет о возможном введении ограничений на поставку грузинского вина и минеральной воды, а также о запрете денежных переводов между странами.