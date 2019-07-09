Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.75
$
63.79
71.42
71.66
Прогноз
15.07 – 22.07
$
64.20
72.05
Индексы и котировки Brent
64.48
+0.89 Золото
1387.64
–0.46 РТС
1396.60
–0.07
Динамика валют
EUR / USD
09.07
1.1204
–0.0168
23.06
1.1372
05.07
21.06

«Лимит почти исчерпан»: США на пороге дефолта 

Рамблер + ещё 31 2 часа назад
США могут превысить лимит государственного долга уже в начале сентября. Об этом со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики сообщает Bloomberg.
По данным здания, Центр двухпартийной политики пересмотрел свой прогноз о том, что США превысят лимит госдолга в октябре-ноябре 2019 года.
Причиной возможно дефолта, по мнению экспертов, могут стать крупные выплаты в начале сентября, а также слишком низкие налоговые поступления, которые выросли всего на три процента.
Кроме того, в докладе отмечается, что нижняя палата американского парламента 26 июля уходит в отпуск, однако вопрос повышения лимита госдолга еще не поднимался.
По словам руководителя отдела по экономической политике центра Шая Акабаса, без обсуждения этого вопроса США рискуют не исполнить свои кредитные обязательства, пишет издание.
По данным РИА «Новости», в начале 2019 года государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 22 триллиона долларов. Кроме того, за 2018 финансовый год дефицит бюджета Соединенных Штатов вырос на 17 процентов и достиг отметки в 779 миллиардов долларов. Предполагается, что к 2020 году он превысит отметку в триллион.
Комментарии399
Экономика , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандальный ноль: что случилось с инфляцией1
«Запрет» на вклады в валюте объяснили шуткой
Грузия обманывает россиян с вином2
Грузин в Москве ждут новые беды612
Названы самые богатые чиновники России61
Видео
04:06
На автозаправках придумали, как снизить цену на бензин
Рынки Экономика
00:44
Россия и Грузия прервали авиасообщение
Экономика
00:59
Кудрин ответил на шутку Путина
Экономика
00:43
Грузчикам из Шереметьева подняли зарплату в 5 раз
Компании Другое
01:20
У россиян хотят изымать жилье
Недвижимость
01:16
Сами виноваты: Москва слезам Киева не верит
Рынки Статьи
07:12
Временный руководитель назначен в МВФ
Экономика Другое
02:53
Названы наиболее подорожавшие продукты
Экономика Личный счет
00:55
Киев ждет полного прекращения транзита газа из РФ
Экономика
00:40
Это залог: Зачем Украина распродает бриллианты
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение