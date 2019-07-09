«Лимит почти исчерпан»: США на пороге дефолта

США могут превысить лимит государственного долга уже в начале сентября. Об этом со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики сообщает Bloomberg.

По данным здания, Центр двухпартийной политики пересмотрел свой прогноз о том, что США превысят лимит госдолга в октябре-ноябре 2019 года.

Причиной возможно дефолта, по мнению экспертов, могут стать крупные выплаты в начале сентября, а также слишком низкие налоговые поступления, которые выросли всего на три процента.

Кроме того, в докладе отмечается, что нижняя палата американского парламента 26 июля уходит в отпуск, однако вопрос повышения лимита госдолга еще не поднимался.

По словам руководителя отдела по экономической политике центра Шая Акабаса, без обсуждения этого вопроса США рискуют не исполнить свои кредитные обязательства, пишет издание.

По данным РИА «Новости», в начале 2019 года государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 22 триллиона долларов. Кроме того, за 2018 финансовый год дефицит бюджета Соединенных Штатов вырос на 17 процентов и достиг отметки в 779 миллиардов долларов. Предполагается, что к 2020 году он превысит отметку в триллион.