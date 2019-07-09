Названы самые богатые чиновники России

Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, который является основателем группы компаний «Владимирский стандарт», возглавил рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов по версии журнала Forbes.

По данным издания, за 2018 год Антонов заработал около 9,97 миллиарда рублей. На втором месте оказался депутат Законодательного собрания Челябинской области, миллиардер Константин Струков , являющийся совладельцем компании «Южуралзолото» . Его состояние издание оценило в 1,9 миллиарда долларов. В прошлом году он задекларировал доход в размере 4,46 миллиарда рублей.

На третьем месте оказался депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев , который является владельцем местной кондитерской фабрики «Славянка». В 2018 году его семья заработала 2,84 миллиарда рублей.

В общей сложности семьи 100 участников рейтинга в 2018 году задекларировали доход в 71 миллиард рублей или более 1,1 миллиарда долларов.