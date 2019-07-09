«Жесткая реакция»: Грузин в Москве ждут новые беды

После антироссийских выступлений в Грузии уже запрещено авиасообщение между станами, продажа туров, депутаты Госдумы намерены обсудить ограничение на импорт грузинских вин и минеральной воды. Эксперты рассказали «Газете.ru» с чем могут столкнуться грузинские рестораны в России после резкого охлаждения отношений между Москвой и Тбилиси.

По мнению экспертов, если Россия введет запрет за импорт грузинского вина и минералки, то это может ударить по прибыли ресторанов грузинской кухни, так как часть россиян приходят в такие заведения за традиционными чахохбили или хинкали с винами «Саперави» и «Кинздмараули».

Вина в чеке грузинских ресторанов занимают значительное место. И, хотя вряд ли дело дойдет до закрытия грузинских ресторанов, однако большой вопрос, как они будут «перестраиваться» в новой реальности, заявил изданию бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко

По словам главы грузинской диаспоры в России Георгия Цурцумии, часть блюд в грузинских ресторанах готовится из продуктов, произведенных на территории России, однако есть компоненты в меню, которые завозятся исключительно из Грузии. Это, в частности, грузинские вина, минералка, различные специи, варенье, пояснил он.

Так как большинство грузинских рестораторов — граждане России, запретительные меры российских чиновников не скажутся ни на их работе, ни на желании россиян посещать или не посещать данные заведения, уверен президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров

При этом газета напомнила, что в 2008 году, после августовской войны, владельцы грузинских ресторанов в Москве заметили, что число их клиентов резко сократилось и встречались даже случаи, когда посетители, узнав о грузинских корнях владельцев заведения, покидали их из принципа.

Между тем, по данным издания, в Грузии заняты подсчетами потерь, которые нанесет разрыв отношений с Москвой. По информации газеты, на одном из последних совещаний в администрации туризма в Грузии даже обсуждался вариант встречать россиян, которые все же приедут в Тбилиси, несмотря на запрета на прямые перелеты между странами, специальными подарками.