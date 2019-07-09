Грузия обманывает россиян с вином

На фоне обострения отношений с Грузией резко повышается вероятность введения запрета на поставки грузинского вина. Впрочем, жалеть об этом не стоит. У экспертов большие претензии к качеству этого вина, которое продают именно российским потребителям. Косвенно это подтверждает статистика: так много вина из Киндзмараули, сколько продают в России, в самой Грузии просто нет.

Полеты в Грузию из России уже запрещены. Но на фоне обострения политических отношений велика вероятность введения запрета и на поставки грузинского вина. Комитет по международным делам Госдумы в понедельник поддержал предложение фракции «Единой России» ограничить импорт вин и минеральной воды из Грузии, а также о запрете денежных переводов между странами. Нижняя палата также намерена выпустить заявление, в котором предложит правительству оценить ситуацию с экономическими отношениями с Грузией, чтобы принять возможное решение по санкциям. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что Госдума во вторник рассмотрит проект заявления о мерах реагирования на ситуацию в Грузии, в том числе на инцидент на телеканале «Рустави 2».

«Мы видим, что по-прежнему в Грузии присутствуют русофобские настроения, это подвергает опасности граждан России. Мы видим, как разные бесчинствующие элементы нападают на наших туристов, останавливают наших туристов, срывают георгиевские ленточки», — прокомментировал решение вице-спикер Сергей Неверов.

Ранее Роспотребнадзор уже заявил, что будет пристальней следить за ввозимым грузинским вином, качество которого постоянно ухудшается. Так, по официальным данным, с 2014 по 2018 год объем некачественного грузинского алкоголя, ввезенного в Россию, вырос почти в три раза — до 203 тыс. литров.

На самом деле, если направить все силы на проверку качества именно грузинского вина, то, вероятно, и официальный запрет вводить не надо будет. Потому что у экспертов большие сомнения в качестве вина, поставляемого грузинами именно в Россию. Они уверены: грузинские виноделы относятся к России как к стране «третьего мира». Они легко зарабатывают благодаря тому, что, с одной стороны, их бренды «Киндзмараули», «Алазанская долина» и «Саперави» узнаются старшим поколением. С другой стороны, благодаря тому, что они прививают любовь к грузинскому вину тем почти полутора миллионам россиян, которые каждый год посещали Грузию.

«Когда в 2012 году возвращали грузинские вина, я говорил, что нишу душистого ароматного полусладкого вина из Кавказа хорошо заняли абхазы, и грузинам будет трудно протолкнуться. Однако был резкий рост импорта, и сейчас держатся на плаву, в том числе благодаря развитию туризма в Грузии. Люди, которые туда съездили, потом пьют эти вина в России», — говорит директор НМЦ «Лаборатория вина», сомелье Дмитрий Федосов. Теперь, конечно, число туристов серьезно поубавится.

Большая часть сладкого красного вина из Грузии, которое так любят россияне, на самом деле некачественное. При этом грузины и импортеры не стесняются накручивать за него необоснованно высокую цену — от 500 рублей и выше. Просто потому, что русские люди все равно купят. Хотя это вино не всем по карману. Порядка 70% вина в России выпивается стоимостью 200-300 рублей за бутылку, отмечает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз

Эксперты уверяют, что грузинские виноделы относятся к России как к стране «третьего мира». После увиденного на грузинских плакатах и услышанного по грузинскому телевидению, их мнение выглядит еще более весомо. Последний гвоздь в крышку гроба грузинского виноделия забивает простая статистика: соотношение собранного винограда в самой Грузии и объемов разлитого вина в разы отличается. Остается только догадываться — из чего грузины делают вино, которое втридорога продают россиянам.

«Проблема этих вин — что абхазских, что грузинских — в их подлинности. Абхазы, например, закупают молдавский виноматериал через порт Одесса. Эта схема работала еще когда Саакашвили был губернатором в Одессе, и никакие санкции им не мешают», — говорит Дмитрий Федосов.

«Мои грузинские коллеги и друзья подтверждают, что настоящих грузинских вин — из грузинского винограда с контролируемым географическим наименованием, в России почти нет», — говорит сомелье. Грузины либо покупают, как абхазы, винодельческий материал в третьих странах (в Болгарии, например), либо делают его из жмыха, выжимок, с помощью сахара забраживают и получают так называемое вторичное вино.

«В Грузии почему-то у всех соблазн заработать легкие деньги на России. Это неуважение к нашему потребителю. В деревне Киндзмараули уникальные условия для созревания винограда и создания полусладкого вина. Если посчитать, сколько этого Киндзмараули на рынке у нас и сколько площадь этой большой деревни с виноградниками, то все станет сразу понятно. Разница в разы. Такого большого объема вина якобы из Киндзмараули, который нам поставляют, просто нет. Это все контрафакт. Значит, качество грузинского вина под вопросом», — говорит Федосов.

Надо понимать, что Киндзмараули — это район в регионе Кахетия. Производится такое вино из сорта винограда Саперави. Причем достаточное количество сахара виноград Саперави набирает на высоте 350 метров над уровнем моря всего один раз в два года, а на высоте выше 450 метров благоприятные условия могут сложиться вообще раз в десятилетие. Кроме того, виноград должен собираться исключительно в первые три недели сентября.

Грузия поставила в прошлом году в Россию 9 млн литров своего вина. Этикетка на подавляющем числе бутылок уверяет, что вино произведено в этом историческом месте Киндзмараули. А теперь внимательно: по официальным данным Национального агентства вина Грузии, виноградники Киндзмараули занимают площадь всего 614 гектаров, средняя урожайность — шесть-семь тонн с гектара, и в среднем регион производит всего 2,8 млн литров вина в год. Это в три раза меньше того объема, который грузины поставляют в Россию.

На самом деле, масштаб обмана и контрафакта намного больше, ведь надо учитывать, что есть еще порядка 5 млн литров вина, которые Грузия поставила в другие страны (на Украину, Китай и т. д.). Более того, сами грузины тоже пьют свое вино. Поэтому большой вопрос — поставляют ли они в Россию вообще настоящее «Киндзмараули»?

«Цена грузинских вин на полках от 500 до 1500 рублей. Хотя недавно я видел в Москве на Сретенке «Хванчкару» — это красное сладкое вино из высокогорья, за 3000 рублей. Скорее всего, это не подделка. Такие вина есть. Но базовая «Хванчкара», которая явно поддельная, стоит 1000 рублей. Но она не может столько стоить, учитывая низкий урожай в горах», — считает Дмитрий Федосов.

Надо также понимать, что в самой Грузии не существует регламента о том, что надо писать на бутылках именно ту географическую зону, которая соответствует сортовому составу виноградников. Поэтому они вольны писать наименование «Киндзмарули» на этикетке, по сути, любой бутылки.

«Еще один парадокс: в Грузии основное вино — белое. У них большинство виноградников — это белые сорта, и пьют они больше белое вино. А у россиян любовь к красным полусладким винам из Грузии», — замечает сомелье.

«К сожалению, когда ты берешь грузинское вино, нет уверенности, что, во-первых, там настоящее грузинское вино, во-вторых, что оно хорошее. И это без относительности к сложившейся политической ситуации.

То эмбарго, которое было при Саакашвили, на самом деле пошло грузинскому вину на пользу, что признают сами грузины. Они занялись качеством. Но сейчас они снова расслабились, поэтому показательная порка может снова сказаться на повышении качества грузинского вина», — полагает собеседник.

В Россию идет 65% грузинского вина, еще примерно 15% продают на Украину и в Казахстан. Еще 5-7% — в Китай и Польшу. В остальные десятки стран идут копейки. Всего в 2018 году Грузия продала на экспорт в 53 страны 86 млн бутылок, заработав на их продаже 203 млн долларов. От запрета поставок в Россию они потеряют значительную часть этого заработка — 130 млн долларов. Поэтому, если Россия прекратит закупать грузинские вина и коньяк, это будет «удар по отрасли, от которого Грузия уже, скорее всего, не оправится никогда», уверен Дробиз.

Россия довольно легко и быстро эту потерю переживет. Свято место пусто не бывает. Российский рынок вина — большой, и за этот рынок ведут борьбу многие страны. Нишу грузинских вин быстро займут соседние кавказские страны. Например, от всей этой истории может выиграть Армения, хотя площади виноградников у нее и меньше, считает Федосов.

«Армения — союзник и член ТС, и ее виноделы очень серьезно работают над качеством. Я долгие годы скептично относился к их винной продукции, так как армяне всю жизнь занимались коньяком и крепкими алкогольными напитками. Однако сейчас ситуация неожиданно изменилась. Они вложились в образование людей, их виноделы стажировались в Германии, в продвижение своей продукции в России. Выходит гид по армянским винам Саркисяна. В Грузии не то что гида по винам, даже карт виноградников на русском языке как не было, так и нет», — говорит сомелье.

Конечно, Армения весь объем заместить физически не сможет. Поэтому выиграет также импортное вино. Федосов считает, что грузинское вино сразу же заменят вина из Болгарии, Македонии, Сербии, Чили и т. д. Дробиз считает, что выиграют опять вина из Франции, Италии, Испании и Нового света.

При этом российское вино, по мнению экспертов, в этом случае если и получит бонус, то совсем небольшой.

«Грузинские вина в России пьет средний класс. Это удар по его вкусам. Российские вина не выиграют, потому что средний класс мало пьет российское вино. Вино за 500 рублей не может быть замещено вином за 200-300 рублей, а российских вин за 500 рублей и выше очень мало», — говорит Дробиз.

«В России площадь виноградников в 1,5 раза больше, чем в Грузии. Однако виноградников все равно не хватает: страна большая и потребление большое. Российские виноделы могут закрыть пока только треть нашего рынка. Единственное, что любимый нашими гражданами грузинский сорт винограда Саперави прекрасно растет на Таманском полуострове, в Крыму. У нас есть хорошие образцы сухого и полусухого Саперави», — говорит Федосов. Вот как раз на российские «Саперави» из Крыма и из Кубани и придется, наверно, переходить тем многочисленным грузинским ресторанам, которые открылись в России в большом количестве или продавать грузинское вино из-под полы. Если решение о его запрете будет принято.

Из-за невозможности поставлять в Россию минеральную воду Грузия потеряет чуть более 100 млн долларов. Именно столько она заработала в 2018 году на поставках в нашу страну. Это первое место (по вину у Грузии третье место). Интересный факт: с 2013 года компания IDS Borjomi, которая управляет девятью заводами в России, на Украине и в Грузии, принадлежит российскому концерну.

Вишенкой может стать запрет денежных переводов из России в Грузию. Только в первом квартале этого года официально было переведено почти 125 млн долларов. За весь прошлый год из России в Грузию было отправлено 631 млн долларов. Все это является не чем иным, как поддержкой грузинской экономики. Причем довольно серьезной, учитывая, что ВВП маленькой, но гордой Грузии составляет всего 15 млрд долларов. При этом в реальности грузинские гастарбайтеры зарабатывают и отправляют на родину, конечно, больше. Учитывая еще и потерю российских туристов, грузинская экономика может погрузиться в рецессию.