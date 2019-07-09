«Настоящих вин почти нет»: как Грузия обманывает россиян 

Эксперт заявил об обмане россиян грузинскими виноделами
Директор НМЦ «Лаборатория вина», сомелье Дмитрий Федосов заявил о «проблеме подлинности» грузинских вин. Он рассказал «Взгляду», что грузины покупают винодельческий материал в третьих странах или делают вторичное вино из жмыха.
«Мои грузинские коллеги и друзья подтверждают, что настоящих грузинских вин — из грузинского винограда с контролируемым географическим наименованием в России почти нет», — заявил сомелье.
По его словам, в деревне Киндзмараули, где производят одноименное вино, уникальные условия для созревания винограда, благодаря чему получается уникальный напиток.
«Если посчитать, сколько этого Киндзмараули на рынке у нас и сколько площадь этой большой деревни с виноградниками, то все станет сразу понятно», — отметил Федосов.
Он утверждает, что такого объема вина из Киндзмараули, который присутствует на российском рынке, в реальности быть не может, поэтому речь идет о контрафакте.
«В Грузии почему-то у всех соблазн заработать легкие деньги на России. Это неуважение к нашему потребителю. <…> Качество грузинского вина под вопросом», — подчеркнул сомелье.
Эксперт добавил, что грузинское вино в российских магазинах стоит от 500 до 1500 рублей. Он упомянул «Хванчкару» за тысячу рублей и подчеркнул, что она не может столько стоить, учитывая низкий урожай в горах.
Ранее на фоне протестов в Грузии, где прозвучали антироссийские лозунги, российским авиакомпаниям запретили возить пассажиров в Грузию, а грузинским — летать в РФ. Также российские власти посоветовали туроператорам воздержаться от продажи путевок в Грузию.
Позже грузинский телеведущий Георгий Габуния в эфире программы «Постскриптум» на «Рустави 2» нецензурно высказался о президенте РФ Владимире Путине и его родителях. После этого депутаты Госдумы призвали ввести запрет на поставки из Грузии вина, воды и на денежные переводы.
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что потери грузинской экономики от эмбарго и туристических ограничений могут составить один миллиард долларов. По данным Онищенко, Грузия может произвести до 7,5 миллиона декалитров вина. Эта потеря не станет для России критичной, кроме того, это позволит нарастить долю российских вин на рынке, считает он.