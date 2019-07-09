«Настоящих вин почти нет»: как Грузия обманывает россиян

Эксперт заявил об обмане россиян грузинскими виноделами

Директор НМЦ «Лаборатория вина», сомелье Дмитрий Федосов заявил о «проблеме подлинности» грузинских вин. Он рассказал «Взгляду», что грузины покупают винодельческий материал в третьих странах или делают вторичное вино из жмыха.

«Мои грузинские коллеги и друзья подтверждают, что настоящих грузинских вин — из грузинского винограда с контролируемым географическим наименованием в России почти нет», — заявил сомелье.

По его словам, в деревне Киндзмараули, где производят одноименное вино, уникальные условия для созревания винограда, благодаря чему получается уникальный напиток.

«Если посчитать, сколько этого Киндзмараули на рынке у нас и сколько площадь этой большой деревни с виноградниками, то все станет сразу понятно», — отметил Федосов.

Он утверждает, что такого объема вина из Киндзмараули, который присутствует на российском рынке, в реальности быть не может, поэтому речь идет о контрафакте.

«В Грузии почему-то у всех соблазн заработать легкие деньги на России. Это неуважение к нашему потребителю. <…> Качество грузинского вина под вопросом», — подчеркнул сомелье.

Эксперт добавил, что грузинское вино в российских магазинах стоит от 500 до 1500 рублей. Он упомянул «Хванчкару» за тысячу рублей и подчеркнул, что она не может столько стоить, учитывая низкий урожай в горах.

Ранее на фоне протестов в Грузии, где прозвучали антироссийские лозунги, российским авиакомпаниям запретили возить пассажиров в Грузию, а грузинским — летать в РФ. Также российские власти посоветовали туроператорам воздержаться от продажи путевок в Грузию.

Позже грузинский телеведущий Георгий Габуния в эфире программы «Постскриптум» на «Рустави 2» нецензурно высказался о президенте РФ Владимире Путине и его родителях. После этого депутаты Госдумы призвали ввести запрет на поставки из Грузии вина, воды и на денежные переводы.