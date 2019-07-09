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Грузинский лари пробил дно
Газета.Ru
+
ещё 5
4 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Национальная валюта Грузии — лари — достиг рекордного минимума.
Нацбанк Грузии установил официальный курс на 10 июля на уровне 2,9096 лари за $1.
Как отмечает "Sputnik Грузия", в обменных пунктах Тбилиси один доллар можно приобрести за 2,94 лари.
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