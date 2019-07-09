Грузинский лари пробил дно

Национальная валюта Грузии — лари — достиг рекордного минимума.

Нацбанк Грузии установил официальный курс на 10 июля на уровне 2,9096 лари за $1.

Как отмечает "Sputnik Грузия", в обменных пунктах Тбилиси один доллар можно приобрести за 2,94 лари.