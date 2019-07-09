Променял Москву? Лукашенко взял китайские деньги

Белорусский минфин заявил, что привлечет кредит у китайского Банка развития вместо ранее запланированного заимствования у РФ. Одновременно глава Белоруссии заявляет, что интеграцию тормозит именно Москва. Эксперты показной демарш Лукашенко оценивают весьма скептически — в итоге Минск не снизит прежнюю зависимость от Кремля, зато приобретет новую — от Пекина, условия которого едва ли очень обрадуют белорусский бизнес.

«Мы планируем взять $0,6 млрд на внешнем рынке (в 2019 году) вне облигаций. Изначально рассчитывали на кредит Российской Федерации. Сегодня вопрос предоставления российского кредита немного откладывается, но в качестве альтернативы нашли вариант с китайскими кредиторами, сегодня завершаем переговоры и заместим кредит РФ кредитом со стороны наших китайских партнеров», — приводит агентство БЕЛТА слова заместителя министров финансов республики Андрея Белковцева. Минфин Белоруссии заявил во вторник, 9 июля, что завершает переговоры с Банком развития Китая по кредиту на 3,5 млрд юаней. Это примерно $500 млн

Минску в этом году по плану необходимо заплатить по внешнему долгу $3,2 млрд «Это плановая цифра, она может быть меньше. Мы закладываем потенциальный рост плавающих ставок, разницу в курсах», — пояснил замминистра. Из этой суммы $1,1 млрд составит обслуживание внешнего госдолга, что планируется покрыть за счет валютных доходов бюджета, еще $2,1 млрд — непосредственно погашение.

В апреле новый кредит на $600 млн готова была выделить Белорусии Россия. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов тогда отмечал, что эти кредитные средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Россией займам. Однако движение в этом направлении застопорилось. А в мае белорусские чиновники заговорили о китайских кредитах.

Москва много лет остается главным кредитором Белоруссии. Более 80% от всего объема государственных долгов приходится на Россию ($7,9 млрд), Китай ($3,3 млрд) и Евразийский фонд стабилизации и развития ($2,68 млрд). Причем, последний фактически формируется за счет отчислений Москвы.

Любопытно, что 9 июля одновременно с заявлениями о китайском кредите президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой пожаловался, что в переговорах об интеграции с Россией со стороны Москвы звучат одни обещания.

Как только возникает спорный вопрос, правительство РФ обещает принять меры для его разрешения, но в практическую плоскость это не переходит.

«Пообещали — забыли. Второй раз пообещали — забыли. То есть идет непонятное торможение этих процессов», — посетовал Лукашенко.

17-18 июля должна состояться встреча Лукашенко с Владимиром Путиным , на которой лидеры намеревались обсудить конкретные результаты белорусско-российской рабочей группы по вопросам интеграции.

И все же вмешиваться и менять суть договора, по словам главы Белоруссии, стороны не намерены. «Суть заключается в том, что мы договорились с президентом Путиным о том, что мы не будем ломать договор. Потому что если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще все, что создано за это время», — сказал Лукашенко.

Обсуждение интеграции в рамках Союзного государства ведется с начала весны. На одной из последних встреч по этому вопросу премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, что стороны достигли консенсуса в переговорах, но не уточнил, какого. К ноябрю Москва и Минск намерены подготовить десять «дорожных карт» по углублению интеграции.

Плата за нефть

Отдельный пункт, а может, и ключевой в двусторонней повестке для Москвы и Минска — энергетика. Во всех аспектах. Во-первых, это компенсация от налогового маневра в нефтяной отрасли РФ. Из-за изменения структуры налогообложения в России с поэтапных обнулением таможенных пошлин за счет повышения НДПИ Минск, привыкший и так без пошлин получать нефть и нефтепродукты из РФ, теперь столкнется с ростом ее стоимости, а значит, недополученной прибылью.

Ранее сам Александр Лукашенко подсчитал, что Белоруссия теряет из-за налогового маневра $3,4 млрд

Однако Россия не спешит компенсировать эти убытки: слишком долго союзники кормились за счет ресурсов старшего соседа, в том числе за счет непрозрачных, а порой и откровенно коррупционных схем.

В этом вопросе все козыри были у Москвы, если бы не досадное происшествие с нефтепроводом «Дружба», куда из-за хищений попало 5 млн тонн некондиционной нефти, от чего пострадала как раз в первую очередь Белоруссия. И от компенсации за этот ущерб отказаться не удастся.

Ранее эксперты уже полагали, что в эту сумму ущерба Минск постарается вложить максимум, чтоб хоть как-то компенсировать себе нефтяной маневр.

Это второй после китайского кредита козырь в переговорах с РФ. Хотя эффективность первого весьма сомнительна.

Цена китайской дружбы

Кредиты от Китая Белоруссия получает не в первый раз, отмечает директор офиса продаж « БКС Брокер » Вячеслав Абрамов.

В 2010 году было также принято решение о выделении $10 млрд исключительно на совместные проекты, но тогда деньги не были использованы. Сейчас же Минск скорее всего хочет несколько поменять структуру долга и меньше зависеть от российских кредитных денег, полагает эксперт.

Пекин безусловно может дать кредит, однако как правило у него довольно жесткие условия предоставления, отмечает Абрамов. «Китай всегда просит что-то взамен из разряда закупки их товаров, какие-то совместные проекты и т. д. Что, безусловно, может отразиться на переговорной позиции Белоруссии с Москвой, тем более что стоит вопрос об интеграции», — обращает внимание эксперт.

У России действительно могут быть выше ставки, да и манипулировать политически Россия может достаточно сильно в отношении Белоруссии, однако как бы там ни было — Китай находится от республики далеко, и в отличие от соседней РФ не поставляет в Белоруссию энергоресурсы, у них нет общих границ и такой активной торговли продовольствием, отмечает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов

«В данном случае, даже если Белоруссия использует этот кредит как попытку оказать давление на РФ — она играет с огнем, так как козырей у Москвы в диалоге все же больше», — отмечает Антонов.

А Китай всегда выставляет не самые выгодные условия и не дает денег просто так — каждое такое соглашение подкрепляется тем, что республика или иная другая страна должна в довесок предоставить свой внутренний рынок для сбыта китайской продукции, и в условиях торговых войн для Китая это как нельзя актуально, отмечает эксперт. «Поэтому заходя в кредитные отношения с Китаем, Белоруссия в какой-то степени подмывает свои обязательства в рамках ВТО и, более того, создает неудобства для собственного малого и среднего бизнеса — так как им производство и продажи обходятся в разы дороже, чем производителям из Поднебесной… для Китая это будет со всех сторон выгодное соглашение, которое является частью стратегии страны по развитию внешнеторговых отношений», — подчеркивает Антонов.

Кстати, уходить от России совсем Минск все же не собирается: министерство финансов республики планирует до конца июля разместить на рынке России первый транш гособлигаций на сумму 5-10 млрд рублей.

«У нас программа на 30 млрд российских рублей, там шесть траншей. Мы будем делать это постепенно, начнем с одного транша небольшого и посмотрим на спрос», — заявил Андрей Белковец.

По срокам это почти совпадает со встречей Путина и Лукашенко, что, вероятно, неспроста.