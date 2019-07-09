Британской экономике предрекли рекордное падение

Экономисты прогнозируют падение ВВП Великобритании во втором квартале впервые за семь лет, передает Bloomberg.

Изначально британской экономике предсказывали стагнацию, однако теперь эксперты утверждают, что данные, которые будут опубликованы в среду, покажут рост 0,3 процента в мае после падения на 0,4 процента в апреле.

В июне роста эксперты также не ожидают. Причиной этому послужило падение розничных продаж на 1,6 процента в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Помимо этого, в главных отраслях Великобритании — строительстве и обрабатывающей промышленности — наблюдается сокращение темпов роста.

По словам главы Банка Англии Марка Карни, на ситуацию оказывает давление глобальная торговая напряженность и процедура выхода Великобритании из Евросоюза

В целом, по прогнозам экономистов, снижение темпов роста британского ВВП будет наблюдаться вплоть до 2020 года.