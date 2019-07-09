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Британской экономике предрекли рекордное падение 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экономисты прогнозируют падение ВВП Великобритании во втором квартале впервые за семь лет, передает Bloomberg.
Изначально британской экономике предсказывали стагнацию, однако теперь эксперты утверждают, что данные, которые будут опубликованы в среду, покажут рост 0,3 процента в мае после падения на 0,4 процента в апреле.
В июне роста эксперты также не ожидают. Причиной этому послужило падение розничных продаж на 1,6 процента в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Помимо этого, в главных отраслях Великобритании — строительстве и обрабатывающей промышленности — наблюдается сокращение темпов роста.
По словам главы Банка Англии Марка Карни, на ситуацию оказывает давление глобальная торговая напряженность и процедура выхода Великобритании из Евросоюза.
В целом, по прогнозам экономистов, снижение темпов роста британского ВВП будет наблюдаться вплоть до 2020 года.
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Экономика , Рынки , ЕС , Bloomberg
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