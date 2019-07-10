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Глава структуры Росстата решил уволиться после скандала 

Российская Газета + ещё 20 2 часа назад
Фото: РИА Новости
По собственному желанию решил уволиться глава межрегионального центра Росстата Евгений Сычев после инцидента с досрочной публикацией данных по инфляции в июне. Об это сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития РФ.
Глава ведомства Максим Орешкин с этим решением согласился. "Министр был не удовлетворен плохим финансово-экономическим состоянием предприятия и рядом организационных проблем, в том числе приведшим к инциденту с преждевременной публикацией информации о значении индекса потребительских цен", — цитирует пресс-службу министерства ТАСС.
Кроме того, в ходе служебного расследования в Росстате выяснилось, что ситуации с досрочным размещением информации происходили и ранее.
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Экономика , Максим Орешкин , Евгений Сычев , Росстат , Минэкономразвития , ИТАР-ТАСС
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