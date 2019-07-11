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США пригрозили Франции ответом за налогообложение американских цифровых гигантов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Белый дом приступил к изучению решения Франции изменить законодательство в целях налогообложения американских цифровых гигантов, а также к рассмотрению возможных ответных мер со стороны Вашингтона, говорится в заявлении представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.
По данным источников Bloomberg, Лайтхайзеру поручено в течение года провести расследование о последствиях решения Парижа для таких американских компаний, как Amazon, Apple, Facebook и Google, передает ТАСС.
По итогам расследования Лайтхайзеру будет рекомендовано выработать контрмеры, схожие с теми, которые Соединенные Штаты ввели против китайских компаний, обвиненных в краже американской интеллектуальной собственности.
По сведениям Bloomberg, речь идет о введении Вашингтоном дополнительных пошлин в отношении французских товаров и услуг.
«Соединенные Штаты крайне озабочены тем, что налог на цифровые услуги, который, как ожидается, будет одобрен завтра французским Сенатом, несправедливо направлен против американских компаний», — заявил Лайтхайзер.
«Президент [США Дональд Трамп] дал указание, чтобы мы изучили последствия введения подобного закона и определили, является ли он дискриминационным или неоправданным и, таким образом, осложняет и ограничивает торговлю США», — сообщил представитель США.
Лайтхайзер подчеркнул также, что американское законодательство дает ему «полномочия расследовать несправедливую торговую практику со стороны иностранного государства и принять ответные меры».
По данным Bloomberg, председатель юридического комитета Сената США республиканец Чарльз Грассли и старший демократ в этом комитете Рон Уайден в прошлом месяце направили министру финансов США Стивену Мнучину письмо с просьбой убедить Париж воздержаться от введения дополнительного налога в отношении американских цифровых гигантов. Более того, американские сенаторы рекомендовали Мнучину использовать для убеждения «все доступные законодательные средства», включая удвоение ставки налогообложения французских граждан и компаний на территории Соединенных Штатов.
Напомним, в январе канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении Вены обложить налогом крупнейшие интернет-компании, включая Google, Amazon, Facebook и Alibaba.
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Экономика , Компании , Стивен Мнучин , Рон Уайден , Себастьян Курц , Дональд Трамп , Чарльз Грассли , Amazon , Сенат США , Alibaba , Apple , Google , ИТАР-ТАСС
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