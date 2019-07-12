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Сбербанк предрек рублю взлет 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: Reuters
Сбербанк существенно улучшил свой прогноз по курсу рубля в 2019 году, передает принадлежащее Григорию Березкину агенство РБК.
Так, в третьем квартале Сбербанк ожидает курс на уровне 62 рублей за доллар и 63 рублей — в четвертом. Для сравнения: прошлый прогноз находился на уровне 65 и 66 рублей за доллар соответственно.
Основанием для позитивных изменений стала, в частности, перспектива снижения ставок в США, а также смягчение кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции американского Центробанка.
Кроме того, в качестве дополнительного импульса для укрепления национальной валюты Сбербанк отмечает позитивные тенденции, связанные с потоками капитала, в том числе на рынок облигаций федерального займа (ОФЗ).
ФРС 19 июня не стала повышать базовую ставку, оставив ее на уровне 2,25-2,5 процента. Кроме того, глава регулятора Джером Пауэлл намекнул на возможность ее дальнейшего снижения уже в нынешнем году.
Это моментально снизило привлекательность доллара для иностранных инвесторов, поскольку в будущем может привести к снижению доходности американских ценных бумаг. Соответственно, они станут искать альтернативные варианты вложений.
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Экономика , Джером Пауэлл , Григорий Березкин , ФРС , Сбербанк России
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