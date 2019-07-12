Победа над инфляцией обернулась новой проблемой для России

Сотрудники Института экономики роста имени Столыпина заявили, что победить высокую инфляцию в России удалось ценой резкого замедления экономики. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на доклад под названием «Большая жертва маленькой инфляции».

По данным экспертов, с 2008-го по 2018 год экономика России выросла на восемь процентов. Средний темп экономического роста за этот же период в других развивающихся странах составил 49 процентов, а в целом в мире — 47 процентов.

Эксперты связывают низкий рост экономики РФ с тем, что борьба с инфляцией проводится монетарными способами. По их словам, власти борются с инфляцией спроса (потребительского и инвестиционного), а немонетарные факторы — обменный курс, рост стоимости кредитных средств, рост тарифов инфраструктурных монополий, монополизацию рынков, налоговую нагрузку на предприятия — игнорируют.

В докладе подчеркивается, что при этом инфляция в России в значительной степени формируется именно немонетарными факторами.

Экономист, редактор Telegram-канала PolitEconomics Хазби Будунов рассказал, что в развитых капиталистических экономиках инфляция ускоряется, когда темпы роста зарплат опережают динамику производительности труда и прибыли компаний. В России же доходы населения не растут, а цены регулярно повышаются.

«Так происходит потому, что компании перекладывают на конечного потребителя свои растущие издержки по тарифам ЖКХ, топливу, налогам и неналоговым платежам», — пояснил Будунов.

Он обратил внимание на решение российских властей экономить бюджетные средства на случай очередного кризиса и назвал такое отношение к деньгам «мистическим».

«Это тупиковый путь. При недостатке денег производители товаров просто будут повышать цены до тех пор, пока по этим ценам будут желающие что-либо покупать», — подчеркнул он.

По словам экономиста, для того, чтобы жители страны ощутили снижение инфляции, необходимо давать больше денег экономике.

Доктор экономических наук Александр Полиди рассказал, что инвестиционный климат в России очень слаб, а это отрезает экономику от «длинных» денег: портфельных инвестиций в ценные бумаги почти нет, поэтому компаниям для развития бизнеса приходится инвестировать очень дорогой оборотный капитал.

«Взгляд» отмечает , что по итогам июня цены в России почти не повысились, такой результат стал рекордным с 1991 года. По данным Росстата, в июне месячная инфляция составила 0,04 процента, а в годовом выражении упала до нижнего уровня текущего прогноза — 4,7 процента.

Продовольственные товары в июне подешевели на 0,5 процента, непродовольственные — на 0,2 процента, а услуги подорожали на 0,6 процента.