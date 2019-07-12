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Минфин США заявил об угрозе нехватки денег 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр финансов США Стивен Мнучин попросил Конгресс поднять потолок государственного долга страны до августа, или федеральное правительство останется без наличных средств к началу осени.
В конце июля палата представителей Конгресса уйдет на летние каникулы, в начале августа за ней отправится Сенат. Свою работу обе палаты начнут с середины сентября, передает ТАСС.
По словам министра, в ведомстве рассмотрели несколько вариантов развития событий в отношении госдолга США. Мнучин предостерегает, что наличные средства закончатся до того, как Конгресс вновь начнет работу после летнего перерыва. С этой целью глава Минфина просит Конгресс повысить потолок госдолга перед уходом на каникулы.
Ранее эксперты заявили, что в США может произойти дефолт в начале сентября, так как федеральное правительство уже тогда не сможет расплачиваться по счетам.
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Экономика , Рынки , Стивен Мнучин , Казначейство США , Минфин , ИТАР-ТАСС
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