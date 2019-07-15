Рост экономики КНР замедлился до рекорда. Как власти находят решение проблемы?

Торговая война нанесла существенный удар по экономике Китая, однако власти страны, похоже, находят решение этой проблемы.

Рост ВВП Китая во II квартале в годовом выражении составил всего 6,2%. И хотя данные совпали с прогнозами, стоит отметить, что это самый слабый рост с момента начала ведения статистики — с 1992 г. Даже в период финансового кризиса 2008 г. рост ВВП составлял 6,4%.

Эксперты уверены, что власти Поднебесной продолжат активное стимулирование своей экономики.

"Мы ожидаем, что Пекин усилит меры стимулирования во втором полугодии, несмотря на более ограниченное пространство для маневра. Впрочем, рынки не должны возлагать слишком большие надежды, поскольку масштабы и продолжительность этих мер вызывают вопросы", — написал в своем обзоре экономист банка Nomura, специализирующийся на КНР, Лу Тинг.

Добавим также, что неутешительные данные по экономике Китая вышли вслед за статистикой по внешней торговле, которая также не дала поводов для оптимизма.

Стоимость экспорта снизилась на 1,3% в долларовом выражении после повышения в мае. Очевидно, что напряженность в отношениях с США дает о себе знать. Замедлился и рост инвестиций в недвижимость. Показатель снизился впервые за шесть месяцев и составил 10,9%. С начала года по май он составлял 11,2%. Сильные продажи недвижимости помогли оживить экономику в апреле, однако во II квартале растущий импульс начал затихать.

Впрочем, есть и позитивные моменты. Розничные продажи выросли на 9,8% против прогноза в 8,6%.

Эта статистика является обнадеживающим признаком того, что внутреннее потребление остается устойчивым.

Промышленное производство также оказалось выше ожиданий — рост на 6,3% против прогноза в 5,2%.

Если же говорить в целом, то общая оценка ВВП указывает на продолжающееся замедление в экономике и усиливает давление на позицию китайских властей в переговорах с США.

С другой стороны, некоторые индикаторы указывают на то, что Пекин, возможно, наконец-то восстанавливает контроль над ситуацией после нескольких крупнейших кредитных инъекций за всю историю.

Напомним, что Пекин поставил задачу удвоить размер своей экономики к 2020 г. по сравнению с 2010 г. На фоне опасений, что торговая война нанесет удар по огромной экспортной отрасли Китая, Пекин ведет свободную монетарную политику и меняет промышленную политику, направляя ее на стимулирование инвестиций. Уже сейчас мы видим, что многие макроэкономические данные, не связанные с ВВП, превосходят ожидания.