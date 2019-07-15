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Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2019 году ниже 4% 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минэкономразвития сохраняет ожидания по инфляции в России по итогам 2019 года ниже 4%, заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин.
"Ожидания у нас остаются ниже 4%. Мы видим, что инфляция очень серьезно замедлилась, поэтому Центробанк принимает решения, в том числе, по смягчению денежно-кредитной политики. И ЦБ уже говорил о том, что и дальше будет действовать в этом направлении", — сказал Орешкин.
Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, вместе с тем в последние месяцы Орешкин неоднократно заявлял, что министерство ожидает ее ниже 4%. Он также называл завышенным прогноз ЦБ, который даже после июньского снижения составляет 4,2-4,7%.
Министр добавил, что замедление инфляции скажется, в том числе, и на продажах "АвтоВАЗа".
"Мы надеемся, что второе полугодие, четвертый квартал будут сильнее, чем та динамика, которая есть сейчас", — сказал Орешкин.
Он приехал на форум моногородов в Тольятти из Москвы на автомобиле Lada Xray, таким образом лично ознакомившись с состоянием федеральной трассы М7.
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Комментарии2
Экономика , Недвижимость , Максим Орешкин , Минэкономразвития , Автоваз , Центральный банк России
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