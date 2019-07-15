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«Поток» не остановить: в Европе признали бессилие перед Россией 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, потому что нужен Европе, заявил Deutschlandfunk бывший министр по особым делам Германии Рональд Пофалла.
Пофалла был министром без портфеля в 2009-2013 годах. Ныне он — сопредседатель координационного комитета российско-немецкого форума «Петербургский диалог».
По мнению экс-министра, Европейский союз не способен помешать окончанию строительства «Северного потока — 2». Препятствия со стороны ЕС могут лишь сделать проект дороже с точки зрения как строительства, так и эксплуатации.
При этом «второй поток» нужен и самой Европе. К 2038 году ЕС может полностью отказаться от использования угля и перейти исключительно на газ. По этой причине необходимые Европе объемы вырастут в разы.
«Лишь за счет "Северного потока — 2" их поступление будет экологически и экономически приемлемо», — убежден Рональд Пофалла.
Экономика , Статьи , Рональд Пофалла , ЕС
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