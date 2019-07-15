Роспотребнадзор назвал объем уничтоженной «санкционки»

За весь период действия запрета в отношении предприятий оптовой и розничной торговли, ввозящих в Россию и допускающих в оборот запрещенную продукцию, снято с реализации и уничтожено 985 тонн «санкционки», а также продукции без достоверной информации о ее происхождении. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«По результатам проведенных проверочных мероприятий за весь период снято с реализации и уничтожено 985 тонн запрещенной к ввозу продукции или продукции без достоверной информации о ее происхождении. Наибольшую долю среди снятой с реализации продукции (63%) составляет плодоовощная продукция (фрукты и овощи)», — говорится в сообщении.

В отношении распределительных центров, рынков, ярмарок, детских и медицинских организаций, социальных учреждений, распространяющих такую продукцию, наложено административных штрафов на общую сумму около 866,5 млн рублей.