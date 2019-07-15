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Роспотребнадзор назвал объем уничтоженной «санкционки» 

Rambler News Service + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
За весь период действия запрета в отношении предприятий оптовой и розничной торговли, ввозящих в Россию и допускающих в оборот запрещенную продукцию, снято с реализации и уничтожено 985 тонн «санкционки», а также продукции без достоверной информации о ее происхождении. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«По результатам проведенных проверочных мероприятий за весь период снято с реализации и уничтожено 985 тонн запрещенной к ввозу продукции или продукции без достоверной информации о ее происхождении. Наибольшую долю среди снятой с реализации продукции (63%) составляет плодоовощная продукция (фрукты и овощи)», — говорится в сообщении.
В отношении распределительных центров, рынков, ярмарок, детских и медицинских организаций, социальных учреждений, распространяющих такую продукцию, наложено административных штрафов на общую сумму около 866,5 млн рублей.
За все время действия санкций в пограничных пунктах пропуска сотрудники Роспотребнадзора не допустили к ввозу более 2,9 тысяч тонн «санкционки». Наибольший объем в ее структуре составляет мясная, молочная, плодоовощная продукция, продукция из водных биологических ресурсов, уточняют в ведомстве.
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Экономика , Роспотребнадзор
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