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Назван тайный кредитор всего мира 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Китай выглядит крупнейшим теневым кредитором мира. К такому выводу пришли экономисты из Гарварда, Университета Мюнхена и кильского Института мировой экономики, пишет «Коммерсантъ».
Китай уже является крупнейшим официальным мировым кредитором, уступая только США по общей сумме выданных кредитов. Однако ничего неизвестно о китайском экспорте капитала, поскольку Пекин не отчитывается об этом в международные финансовые институты; агентства, составляющие кредитные рейтинги, не учитывают эту информацию в отчетах. Однако немецкие и американские экономисты выявили около тысячи займов и трех тысяч грантов, выданных Китаем с 1949 по 2017 год на сумму 530 миллиардов долларов. По их данным, половина кредитования остается «теневым».
Исследователи поясняют, что в отличие от других стран Китай выдает почти все кредиты через правительство: развитые страны получают займы с помощью выкупа суверенных бондов Народным банком КНР, развивающиеся — через прямые кредиты китайских государственных банков, которые часто предоставляются по рыночным ставкам и с обеспечением в виде нефти.
По официальным данным, прямые кредиты с нуля в 1998 году выросли до 1,6 триллиона долларов в 2018-м (это два процента мирового ВВП). Большинство займов пришлись на государства с низким или средним доходом. С учетом выкупленных суверенных бондов сумма кредитов увеличится до пяти триллионов долларов или шести процентов мирового ВВП. Вместе с иностранными ценными бумагами и прямыми инвестициями в 2017-м размер внешних финансовых обязательств мира перед Китаем превышал восемь процентов мирового ВВП.
Экономисты утверждают, что у 50 главных заемщиков размер долга перед Китаем по самым скромным оценкам вырос в среднем с одного процента ВВП в 2005 году до более 15 процентов в 2017 году. Наиболее «теневой» китайский долг особенно велик для Венесуэлы, Зимбабве и Ирана.
По мнению исследователей, на долю структур КНР приходится четверть банковского кредитования развивающихся стран, что позволяет Китаю опередить Международный валютный фонд и Всемирный банк и стать самым большим официальным кредитором. Экономисты отмечают, что скачок государственных займов и инвестиций беспрецедентен для мирного времени, и его можно сравнить только с ростом кредитования со стороны США после двух мировых войн.
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Экономика , Гарвардский университет , Международный валютный фонд , Всемирный Банк
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