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Овощная корзина на Украине с января подорожала на 52% 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Овощная корзина на Украине в первом полугодии 2019 года подорожала на 52%, более всего в цене вырос картофель — более чем в два раза, сообщил в понедельник гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
"По данным государственной службы статистики, за первое полугодие 2019 овощная корзина подорожала на 52%, с 56,6 гривен (2,19 доллара) до 86 гривен (3,33 доллара). Напомню, что в состав овощной корзины входят по килограмму свеклы, капусты, картофеля, моркови и лука. Если раньше я указывал, что лук был безусловным лидером роста стоимости как за пятилетку, так и за последний год, то с начала 2019 года в лидеры вырвался картофель. Картофель за первое полугодие подорожал в 2,2 раза", — написал Дорошенко на странице в Facebook.
Он привел данные собственного исследования Ассоциации поставщиков торговых сетей, согласно которому цены на овощи борщового набора с 1 января по 1 июля 2019 года выросли на 55%. Морковь подорожала на 85%, свекла — на 83%, картофель — 78%, лук — 15%, а капуста — 11%.
По словам Дорошенко, минимальная зарплата за это время выросла на 12,1%, средняя пенсия — на 11,1%, средняя зарплата — на 11%, а инфляция — на 3,6%.
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Экономика , Алексей Дорошенко
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