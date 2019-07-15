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На новой купюре в 50 фунтов стерлингов появится портрет Алана Тьюринга 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: Bank of England
Портрет британского математика и криптографа Алана Тьюринга появится на новой купюре достоинством в 50 фунтов стерлингов в Великобритании, сообщил глава Банка Англии Март Карни.
Конкурс по выбору исторической личности, портрет которой будет изображен на новой 50-фунтовой банкноте, был объявлен в ноябре 2018 года. Новые банкноты поступят в обращение к концу 2021 года. Это будет последняя банкнота в серии новых денежных знаков, изготовленных с использованием полимерных материалов. Ожидается, что в 2020 году будут выпущены пластиковые банкноты номиналом 20 фунтов.
"Алан Тьюринг был выдающимся математиком, чей труд существенно повлиял на то, как мы живем сегодня. Отец компьютерной науки и искусственного интеллекта, герой войны, он внес прорывной и долгосрочный вклад (в развитие Британии)", — сказал Карни, представляя результаты конкурса.
Тьюринг в частности известен тем, что в составе группы математиков смог взломать шифры германских вооруженных сил во время Второй мировой войны.
Для определения победителя номинации в состав постоянной группы советников банка Англии по банкнотам были назначены четыре эксперта из научной среды, которые составили шорт-лист из 12 кандидатов. Окончательное решение по кандидатуре утверждал глава Банка Англии.
В середине сентября 2017 года Банк Англии выпустил в обращение новую 10-фунтовую банкноту с использованием полимерных материалов. Годом ранее в обращение поступила пластиковая 5-фунтовая купюра, при изготовлении которой использовались животные жиры. Это вызвало скандал в Великобритании, веганы и представители некоторых религиозных групп призвали Банк Англии отказаться от выпуска таких купюр.
Однако Банк Англии принял решение не исключать животные жиры, несмотря на протесты защитников животных. Новые пластиковые купюры обладают повышенной устойчивостью к агрессивным внешним факторам, а также защитой, их прочность в 2,5 раза выше, чем у бумажных денег.
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Экономика , Алан Тьюринг
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