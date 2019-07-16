Дикие цены: бедных украинцев лишили борща

На Украине стремительно дорожают продукты. За полгода овощная корзина в стране подскочила на 52%, стоимость набора для борща — на 55%. Уровень жизни в стране стал одним из самых низких в Европе, эксперты прогнозируют по итогам 2019 года инфляцию выше 9%. При этом уже осенью настанет срок для очередной выплаты Украины в $2 млрд по кредиту, что в текущих экономических условиях становится неподъемным бременем для страны.

Овощной передел

Овощная корзина в Украине подорожала в первом полугодии 2019 года на 52%. В 86 гривен (208,9 рублей или $3,34) обойдется теперь среднестатистическому гражданину страны по килограмму свеклы, капусты, картофеля, моркови и лука, написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в своем фейсбуке со ссылкой на данные Госстата.

При том, что по данным минфина Украины, средняя зарплата в стране в мае составила 10,2 тыс. гривен (24,9 тыс. рублей или $397,7), а минимальный размер оплаты труда — 4,1 тыс. гривны ($159).

«Если ранее я указывал, что лук был безусловным лидером роста стоимости как за пятилетку, так и за последний год, то с начала 2019 года в лидеры вырвалcя картофель», — отмечает Дорошенко.

По его словам, килограмм картошки подорожал в 2,2 раза. В конце прошлого года в среднем за него можно было отдать восемь гривен, а уже в июне — 17,3 гривен. «Вчера сам покупал на селе молодую большую картошку по 20 гривен (48,6 рублей или $0,7) за килограмм, а совсем маленькую — по 10 гривен», — посетовал глава ассоциации.

На втором месте ценовой иерархии — свекла, подорожавшая на 80%. С 10,9 гривен в декабре 2018 году до 19,7 в июне. Морковь на третьем месте — она за полгода подорожала на 72% (с 12 гривен до 20,6). Менее резкий ценовой скачок преодолели лук и капуста. Их стоимость выросла на 11% и 9% соответственно, прибавив по одной гривне в среднем.

Согласно исследованию Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины, стоимость набора овощей для борща подскочила с 1 января по 1 июля 2019 года на 55%. Морковь подорожала на 85%, свекла — на 83%, картофель — на 78%, лук — на 15%, а капуста — на 11%, отметил Дорошенко.

При этом минимальная зарплата за это время подтянулась всего на 12,1%, средняя пенсия — на 11,1%, средняя зарплата — на 11%, инфляция — на 3,6%.

По данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на апрель средняя пенсия составляла 2,8 тыс. гривны (7 тысяч рублей или $112 по текущему курсу).

Когда цены перестанут расти?

Растут цены не только на продукты, но и на услуги ЖКХ. Например, с первым днем лета подорожали цены на газ для населения на 5,2%, писали украинские СМИ со ссылкой на данные Ассоциации газового рынка Украины и НАК «Нафтогаз Украины» . В июне газ для населения продавался по 6,3 тыс. гривен (15,3 тыс. рублей или $244) за 1 тыс. кубометров без НДС, транспортировки и распределения, однако конечная стоимость выше и отличается по каждой области. До 1 мая цена с учетом НДС и транспортировки была на уровне 8,5 тысяч гривен (20,6 тыс. рублей или $329,8) за тысячу кубометров.

К выборам в Верховную раду , которые назначены на 21 июля, украинцам пообещали снизить цены на газ. На прошлой неделе с заявлением выступил газовый монополист — «Нафтогаз», компания заверила население в том, что в июле цены будут ниже на 10,4% и объяснила такие перемены «реакцией на ситуацию на газовом рынке». «Нафтогаз Украины» установила цену газа для населения в июле на уровне 4,9 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров, что на 648 гривен меньше июньской цены. Ожидается, что в июле с учетом дисконта для населения конечная цена на газ составит от 7,6 до 8,2 тыс. гривны.

Но как неоднозначная ситуация с «предвыборными» тарифами обернется в будущем — пока неясно. Украина традиционно повышает цены на газ в рамках обязательств перед Международным валютным фондом . Зимой из-за высоких цен на отопление некоторые киевляне стали использовать для обогрева помещений кирпичи, сообщал глава украинского аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко . Тогда он обрисовал драматичную картину. Так, по его словам, из-за повышения тарифов на отопление «рано или поздно» жители Украины не смогут платить за услуги ЖКХ, «предприятия обанкротятся» и после этого наступит «коллапс».

Между тем, с 2020 года цены на «голубое топливо» в любом случае пойдут вверх и могут выйти за пределы 12 тысяч гривен (29,1 тыс. рублей или $465). Украина и МВФ в декабре 2018 года договорились о новой программе кредитования stand-by. По ее условиям, Украина должна провести непопулярные у жителей реформы, в том числе — повышать цены на газ до уровня импортной стоимости к началу 2020 года. Украине обещали выделить $3,9 млрд, первый транш Киев получил почти cразу в размере $1,4 млрд Второй транш в $1,3 млрд пока не одобрен. Предполагается, что будет и третий транш с интервалом в полгода.

В 2019 году Украине предстоит выплатить по государственному долгу 417 млрд гривен ($15,6 млрд), в том числе $9 млрд в иностранной валюте. Однако денег взять пока негде, для этого и необходим второй транш от Европы. Пик следующих выплат будет в сентябре в размере $2 млрд

Украина на рейтинговом дне

В этом месяце Украина выпала из списка топ-20 стран с наиболее высокой инфляцией, сообщила экспертная группа Национального банка Украины (НБУ) со ссылкой на данные Госстата. По этой статистике с 9-процентным ростом в год Украина делит 22 место с африканскими государствами — Эритреей и Сан-Томе и Принсипи. Несмотря на то, что Украина покинула двадцатку стран с высокой инфляцией, по этому показателю она все равно лидирует среди европейских государств.

Сами украинцы улучшения вряд ли почувствовали. Так, в рейтинге по уровню жизни среди 70 стран Украина оказалась в последней десятке между Таиландом, Бразилией, Пакистаном и Гонконгом — на 62 строке.

Россия при этом тоже оказалась недалеко от территориального соседа — на 59 месте. Данные опубликованы сервисом Numbeo зимой 2019 года.

Между тем экономисты на Украине полагают, что в 2019 году инфляция выйдет за пределы 9%, писала украинская газета «Сегодня».

«Ожидаем высокие темпы инфляции, которые превысят прогнозы Нацбанка (5% за год) почти вдвое, то есть инфляция за 2019 год составит более 9%, но до 10% не дотянет», — сказал изданию исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.