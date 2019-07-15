Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
62.66
$
62.86
70.66
70.81
Прогноз
22.07 – 29.07
$
63.90
71.95
Индексы и котировки Brent
66.91
+0.07 Золото
1409.13
–0.32 РТС
1389.49
–0.02
Динамика валют
EUR / USD
15.07
1.1259
–0.0026
02.07
1.1285
11.07
01.07

Воробьев анонсировал запуск сырного кластера 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Инфраструктура сырного кластера готова, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 15 июля.
«На предстоящей неделе у нас важное событие — мы запускаем сырный кластер, это строительство четырех предприятий. Я очень надеюсь, что эти заводы будут построены быстро, — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства.
По его словам, предприятие позволят создать новые рабочие места и улучшить экономические показали Подмосковья.
Создание сырного кластера в регионе было анонсировано осенью прошлого года. Ожидается, что его производственная мощность превысит 20 тысяч тонн продукции в год. Проект позволит региону выйти в лидеры по производству сыра, уверены в правительстве. Ранее Воробьев высоко оценил инвестиционный потенциал проекта.
Последние новости
Защитники Конституции из ФСБ попались на вымогательстве Москвичей предостерегли от поездок на юго-запад Пенсионные накопления россиян снова заморозили
Экономика , Андрей Воробьев , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионные накопления россиян снова заморозили146
Доллар по сто: США пошли войной на рубль6
Банкоматы не нужны: за наличными — в кассу
На борьбу с бедностью понадобилось еще 7 миллиардов
Вырубить свет, отключить воду: долги душат россиян4
Видео
10:24
Удар из-за океана: Вашингтон атакует рубль
Рынки Статьи
01:25
Банкоматы не нужны: за наличными — в кассу
Личный счет Статьи
02:17
Променял Москву? Лукашенко взял китайские деньги
Экономика Статьи
03:49
Россияне смогут снимать наличные по-новому
Личный счет
13:39
Долги растут, сбережения сокращаются: как живут россияне
Личный счет
00:56
Украинцы наживаются на россиянах
Недвижимость
03:24
Играют на трубе: «Северный поток-2» ведет в Раду
Экономика Статьи
00:33
Россиян оставят без возможности платить картами
Личный счет
07:10
Ипотека станет не нужна
Недвижимость
04:06
На автозаправках придумали, как снизить цену на бензин
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение