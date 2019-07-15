Воробьев анонсировал запуск сырного кластера

Инфраструктура сырного кластера готова, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев . Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 15 июля.

«На предстоящей неделе у нас важное событие — мы запускаем сырный кластер, это строительство четырех предприятий. Я очень надеюсь, что эти заводы будут построены быстро, — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства.

По его словам, предприятие позволят создать новые рабочие места и улучшить экономические показали Подмосковья.

Создание сырного кластера в регионе было анонсировано осенью прошлого года. Ожидается, что его производственная мощность превысит 20 тысяч тонн продукции в год. Проект позволит региону выйти в лидеры по производству сыра, уверены в правительстве. Ранее Воробьев высоко оценил инвестиционный потенциал проекта.