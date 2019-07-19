Белоруссия запретила ввоз свинины из российского региона

Белоруссия ввела ограничение на ввоз свинины из Ульяновской области из-за африканской чумы свиней (АЧС), об этом сообщил департамент департамента ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода страны.

Решение принято после информации от Международного эпизоотического бюро, по данным которого на территории российского региона зарегистрирован случай заболевания животных АЧС, передает РИА «Новости».

Ограничение вступает в силу с 20 июля. Оно касается живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины и другого пищевого свиноводческого сырья и продуктов их переработки. В список также включена продукция кожевенного, рогокопытного сырья, щетины, охотничьих трофеев от животных восприимчивых видов и другой продукции.

«Отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз вышеуказанных товаров на территорию Республики Беларусь из Ульяновской области РФ», — пояснили в ведомстве

В департаменте пояснили, что необходимо принять дополнительные меры контроля для обеспечения биологической защиты свиноводческих комплексов всех форм собственности.