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Белоруссия запретила ввоз свинины из российского региона 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Белоруссия ввела ограничение на ввоз свинины из Ульяновской области из-за африканской чумы свиней (АЧС), об этом сообщил департамент департамента ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода страны.
Решение принято после информации от Международного эпизоотического бюро, по данным которого на территории российского региона зарегистрирован случай заболевания животных АЧС, передает РИА «Новости».
Ограничение вступает в силу с 20 июля. Оно касается живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины и другого пищевого свиноводческого сырья и продуктов их переработки. В список также включена продукция кожевенного, рогокопытного сырья, щетины, охотничьих трофеев от животных восприимчивых видов и другой продукции.
«Отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз вышеуказанных товаров на территорию Республики Беларусь из Ульяновской области РФ», — пояснили в ведомстве
В департаменте пояснили, что необходимо принять дополнительные меры контроля для обеспечения биологической защиты свиноводческих комплексов всех форм собственности.
Россельхознадзор в августе 2018 года сообщал о вспышках АЧС в регионах, включая Ульяновскую область.
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