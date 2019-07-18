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В Минэнерго прояснили судьбу грязной нефти 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Reuters
Глава департамента переработки нефти и газа Министерства энергетики России Антон Рубцов рассказал о том, какие варианты "использования" грязной нефти рассматриваются в ведомстве. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что власти совместно с профильными компаниями предполагают разные варианты развития судьбы загрязненной хлоридами нефти.
Уточняется, что одним главным решением по данному вопросу может стать подмешивание или переработка, частично на НПЗ в России.
Рубцов заявил, что окончательные действия будут решаться согласно дорожной карте движения нефти.
Он также добавил, что вопрос с частичной переработке грязного нефтепродукта также рассматривается ведомством.
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