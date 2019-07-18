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Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 17% 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 17,5% до 17% годовых, сообщил глава регулятора Яков Смолий.
«Правление НБУ приняло решение снизить учетную ставку до 17% годовых с 19 июля», — сказал он, передает ТАСС.
По словам Смолия, регулятор продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку существует тенденция к замедлению инфляции на Украине к установленной цели в 5%.
Учетная ставка находилась на уровне 17,5% с конца апреля 2019 года.
Кроме того, Национальный банк Украины улучшил прогноз роста экономики страны в 2019 году с 2,5% до 3%, передает РИА «Новости».
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