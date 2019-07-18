Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 17%

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 17,5% до 17% годовых, сообщил глава регулятора Яков Смолий

«Правление НБУ приняло решение снизить учетную ставку до 17% годовых с 19 июля», — сказал он, передает ТАСС.

По словам Смолия, регулятор продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку существует тенденция к замедлению инфляции на Украине к установленной цели в 5%.

Учетная ставка находилась на уровне 17,5% с конца апреля 2019 года.

Кроме того, Национальный банк Украины улучшил прогноз роста экономики страны в 2019 году с 2,5% до 3%, передает РИА «Новости».