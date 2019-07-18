Украина обложила пошлинами газ и топливо из России

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Украина ввела спецпошлины на ввоз российского дизтоплива и сжиженного газа 

РИА Новости 1 час назад
Кабинет министров Украины ввел спецпошлины на импорт российского дизельного топлива трубопроводным транспортом, а также на импорт сжиженного газа, сообщил представитель украинского президента в кабинете министров Андрей Герус.
"Вчера кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. Такое совместное решение президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций", — написал Герус на странице в Facebook в четверг.
По его словам, спецпошлина на дизельное топливо с 1 августа будет составлять 3,75%, а с 1 октября — 4%. Спецпошлина на сжиженный газ будет 1,75% с августа и 3% с октября.
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Экономика , Видео , Андрей Герус , Правительство Украины
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