Украина обложила пошлинами газ и топливо из России

Украина ввела спецпошлины на ввоз российского дизтоплива и сжиженного газа

Кабинет министров Украины ввел спецпошлины на импорт российского дизельного топлива трубопроводным транспортом, а также на импорт сжиженного газа, сообщил представитель украинского президента в кабинете министров Андрей Герус

"Вчера кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. Такое совместное решение президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций", — написал Герус на странице в Facebook в четверг.

По его словам, спецпошлина на дизельное топливо с 1 августа будет составлять 3,75%, а с 1 октября — 4%. Спецпошлина на сжиженный газ будет 1,75% с августа и 3% с октября.